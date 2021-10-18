Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından, toplantıda alınan kararlar açıklanıyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı en son 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılmıştı. İşte merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın 25 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Toplantıda değerlendirilecek konuların arasında koronavirüste son durum, aşılama çalışmaları, vaka sayıları ve yüz yüze eğitimin yer alacağı öngörülüyor.
11 EKİM KABİNE TOPLANTISI'NDA NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.
Toplantının ardından Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün gelişmiş diye tabir edilen ülkeler insanlığın ortak mirası olan çevreyi çok hoyratça tüketmiştir. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı tabiat dengeleri açısından ne kadar rahatlatığını uzaydan çekilen resimler gösterdi. İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını Meclisi'mizin onayıyla yürürlüğe koyduk. Önümüdeki dönem için yeşik kalkınma devirimini tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştireceğiz. Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz."
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Bugün Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızının gerisindeki en önemli unsurlarından biri de etki halkasıdır. Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeliyi, toplamda 5 milyonu bulan sığınmacı varlığını yük olarak görenler meseleye buradan bakmalıdır. Her alanda ülkemizi kalkındaracak politikalarla, yatırımlarla, hizmetlerle hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme giriyoruz."