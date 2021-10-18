Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Toplantının ardından Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün gelişmiş diye tabir edilen ülkeler insanlığın ortak mirası olan çevreyi çok hoyratça tüketmiştir. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı tabiat dengeleri açısından ne kadar rahatlatığını uzaydan çekilen resimler gösterdi. İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını Meclisi'mizin onayıyla yürürlüğe koyduk. Önümüdeki dönem için yeşik kalkınma devirimini tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştireceğiz. Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz."