Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili şok iddia! Neslihan Atagül'ü kızdırdı

Sosyal medyaya Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu düşen Kadir Doğulu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kimisi bunun evli bir adam için çok yanlış olduğunu savunurken, kimisi de bu durumu normal karşıladı. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arasındaki samimi pozların yankıları henüz dinmişken, şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çok konuşulmuştu!

Aşkın Tarifi dizisinde başrol paylaştığı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu sosyal medyaya düşen Kadir Doğulu, bu videodan sonra en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sosyal medyada tartışma yaratan videonun ardından Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün hayranları "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin" diyerek tepki gösterdi.

Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulundu.

İşte o iddia! Tüm bu olayların yankıları henüz dinmişken, Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.