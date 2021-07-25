MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili şok iddia! Neslihan Atagül'ü kızdırdı

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili şok iddia! Neslihan Atagül'ü kızdırdı

25.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Aşkın Tarifi dizisi ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizi daha ilk bölümlerinden çok konuşuldu. Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi halleri sosyal medyaya yansıyan Kadir Doğulu, magazin gündemini bir hayli meşgul etti. Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu’nun rol arkadaşıyla samimi pozları ise birçok seveni tarafından tepki çekti.

Sosyal medyaya Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu düşen Kadir Doğulu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kimisi bunun evli bir adam için çok yanlış olduğunu savunurken, kimisi de bu durumu normal karşıladı. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arasındaki samimi pozların yankıları henüz dinmişken, şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çok konuşulmuştu!

Aşkın Tarifi dizisinde başrol paylaştığı Serra Arıtürk ile samimi bir videosu sosyal medyaya düşen Kadir Doğulu, bu videodan sonra en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Sosyal medyada tartışma yaratan videonun ardından Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün hayranları "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin" diyerek tepki gösterdi.
Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulundu.

İşte o iddia!

İşte o iddia!
Tüm bu olayların yankıları henüz dinmişken, Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ortaya atılan iddiaya göre Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün isteğiyle Aşkın Tarifi dizisinden ayrılıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Korkunç olay! İki gündür haber alınamayan genç kız ölü bulundu

Korkunç olay! İki gündür haber alınamayan genç kız ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.