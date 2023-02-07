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Kahramanmaraş depremi Suriye’yi de etkiledi! Bilanço giderek ağırlaşıyor: Yüzlerce ölü, binlerce yaralı...

07.02.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Deprem özellikle Suriye’nin kuzeyinde hissedildi ve derin hasara neden oldu. Suriye Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 769’a, yaralı sayısının ise 1448’e yükseldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevre illerin yanı sıra Türkiye’ye komşu olan ülkelerden de hissedildi. Suriye Sağlık Bakanlığı depremden Halep, Lazkiye, Hama, İdlib kırsalı ve Tartus illerinin daha çok etkilendiğini vurgulayarak ölüm sayısını 76, yaralı sayısını ise 1448 olarak açıkladı. Suriye Sağlık Bakanlığı, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında acil durum seviyesinin devam ettiğini ve tüm sağlık personelinin maksimum kapasite ile çalıştığını ifade etti. (DHA)

“SAVAŞ GÜNLERİNİ ANIMSATIYOR”

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Suriye Amerikan Tıp Derneği'nden (SAMS) Suriyeli doktor Osama Sallom, deprem bölgesindeki hastanede ağırlıklı olarak çocukların geldiğini söyleyerek Sky News’e yaptığı açıklamada ölüm sayısının her geçen saniye arttığını dile getirdi. Depremden dolayı bölgede personel, ilaç ve elektrik sıkıntısı olduğunu belirtti. Hastalarının büyük bir bölümünün enkaz altında kalan çocuklardan oluştuğunu belirten Sallom, “Hastaların büyük bir bölümü enkaz altında kaldıktan sonra soğuktan etkilenen çocuklar. Her saat daha fazla hasta alıyoruz. Hastanemizin koridorları tamamen doldu” dedi.

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Binaların yıkılmasıyla birlikte bölgenin savaş alanını anımsattığını ifade eden Sallom, “Bir savaş alanını andırıyor. Savaş günlerini anımsatıyor. Her ambulansın daha fazla kayıpla geldiğini duyuyorum. İnsanları kurtarma şansımız her geçen saat azalıyor” diye konuştu. Dr. Sallom, sınırın tamamen kapatıldığını ve hastaların Türkiye'ye sevk edilemediğini, bunun da görev yaptığı hastaneyi çok zorladığını söyledi.

SURİYE'DEN DEPREM GÖRÜNTÜLERİ...

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Anahtar Kelimeler:
deprem suriye

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