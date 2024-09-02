Kalçasını yaptırmıştı! Melek Mosso'dan bikinili poz yorumu: Vücudumdan utanmıyorum

Şarkıcı Melek Mosso, Oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Ekim 2023'te nikâh masasına oturmuştu. Pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen şarkıcı görünümüyle de adından söz ettiriyor.
Son dönemde hakkında çıkan 'kalça estetiği' iddialarına yanıt veren Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" diyerek, söz konusu dedikodulara son noktayı koymuştu.
Melek Mosso son olarak tekne tatilinde görüntülenmişti. Kiraladıkları lüks tekneyi Göcek’e demirleyen ünlü isim ve arkadaşları keyifli vakit geçirmişti.
Ancak Melek Mosso'nun bikinili halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kimi şarkıcıyı kilo aldığına dair yorumlara boğmuş kimi de fit olduğunu söylemişti.
Mosso önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Bikinili fotoğrafları için “Çekilmekten gocunmadık. Saklayacak bir şeyim yok. Vücudumdan utanmıyorum. Kilo alsam da kendimi seviyorum, zayıf olsam da seviyorum” dedi.