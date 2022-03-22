Kanser ve şeker hastalığına karşı çok etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir! Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Kuşkonmaz aromatik ve baharatsı tadıyla ön plana çıkar. Beyaz kuşkonmaz sert, sulu, dolgun gövdeli olur ve acılığı daha belirgindir. Halk arasında 'serçe otu' olarak bilinen kuşkonmaz, çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Sindirim sistemini rahatlatan ve kilo verme sürecine destek olan kuşkonmaz, ülkemizde en çok Manisa, Muğla ve Aydın'da yetiştirilir. Ancak dünyanın en büyük kuşkonmaz üreticisi Çin'dir.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

Kuşkonmaz kalori açısından düşüktür. Ayrıca, yaklaşık % 94’ü sudur. Araştırmalar, düşük kalorili ve su açısından zengin besinler tüketmenin kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Lif içeriği fazla ve kalorisi düşük olduğundan diyet yapanların listelerine eklemesi gereken bir besindir.

ÖDEM ATMAKTA ETKİLİ Kuşkonmaz içinde bulunan asparagin vücutta biriken fazla su ve tuzu atmak için etkilidir. Aynı zamanda idrar yollarını da temizler.

KUŞKONMAZ VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİNDİR K,A,C vitaminleri ve folat deposu olan kuşkonmaz aynı zamanda potasyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da zengindir. İçeriğinden dolayı antioksidan bir besin olarak bilinir.

KANSERDEN KORUR Antioksidan içeriği olan besinler kansere karşı koruyucudur. Antioksidanlar hücrelerin, serbest radikaller ve oksidatif stresin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olan bileşiklerdir. Oksidatif stresin zararlı etkilerine yaşlanma, kronik iltihap ve kanser örnek verilebilir. Kuşkonmaz yüksek antioksidan içeriğiyle kanserden koruyucu etki göstermektedir.