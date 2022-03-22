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Kanser ve şeker hastalığına karşı çok etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir! Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

22.03.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşkonmaz, Türk mutfağında çok yeri olmasa da son yıllarda faydalarının ortaya çıkmasıyla dünyanın her yerinde rağbet gören sebzelerden biri oldu. Kalori açısından düşük olan kuşkonmaz diyet yapanların beslenme programında mutlaka olması gereken sebzelerdendir. Kanser ve şeker hastalığı gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan kuşkonmaz aynı zamanda idrar yollarını temizler. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz kuşkonmazın faydalarını biliyor muyuz? İşte kuşkonmazın faydaları…

Kuşkonmaz aromatik ve baharatsı tadıyla ön plana çıkar. Beyaz kuşkonmaz sert, sulu, dolgun gövdeli olur ve acılığı daha belirgindir. Halk arasında 'serçe otu' olarak bilinen kuşkonmaz, çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Sindirim sistemini rahatlatan ve kilo verme sürecine destek olan kuşkonmaz, ülkemizde en çok Manisa, Muğla ve Aydın'da yetiştirilir. Ancak dünyanın en büyük kuşkonmaz üreticisi Çin'dir.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI

Kuşkonmaz kalori açısından düşüktür. Ayrıca, yaklaşık % 94’ü sudur. Araştırmalar, düşük kalorili ve su açısından zengin besinler tüketmenin kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Lif içeriği fazla ve kalorisi düşük olduğundan diyet yapanların listelerine eklemesi gereken bir besindir.

ÖDEM ATMAKTA ETKİLİ

ÖDEM ATMAKTA ETKİLİ
Kuşkonmaz içinde bulunan asparagin vücutta biriken fazla su ve tuzu atmak için etkilidir. Aynı zamanda idrar yollarını da temizler.

KUŞKONMAZ VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİNDİR

KUŞKONMAZ VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİNDİR
K,A,C vitaminleri ve folat deposu olan kuşkonmaz aynı zamanda potasyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da zengindir. İçeriğinden dolayı antioksidan bir besin olarak bilinir.

KANSERDEN KORUR

KANSERDEN KORUR
Antioksidan içeriği olan besinler kansere karşı koruyucudur. Antioksidanlar hücrelerin, serbest radikaller ve oksidatif stresin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olan bileşiklerdir. Oksidatif stresin zararlı etkilerine yaşlanma, kronik iltihap ve kanser örnek verilebilir. Kuşkonmaz yüksek antioksidan içeriğiyle kanserden koruyucu etki göstermektedir.

HAMİLELER İÇİN FAYDALI

HAMİLELER İÇİN FAYDALI
İçeriğinde folik asit bulunduran kuşkonmaz hamile kadınlar için önerilmektedir. Hamile kalmayı planlayan kadınlar için de folat tüketimini arttırmak gerekir ve bu durumda da kullanılabilir. Ayrıca süt yapımını desteklediği düşünüldüğü için emziren anneler de beslenmelerine kuşkonmazı dahil edebilir.
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