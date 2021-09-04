Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman?

Sevilen dizinin sezon finalinde Orhan yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikeyi atlatmış ancak çalışamayacak duruma gelmişti. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat ’de almış ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi’nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkmıştı.

Tüm çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlamıştı. Akif’in Erhan için kurnaz planı Kadir’i ve herkesi çok zor duruma düşürmüş, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zor hale gelmişti.