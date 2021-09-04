Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman?

Kardeşlerim dizisi önceki haftalarda sezon finali yapmıştı. Sevilen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Dizi ekibinden fragman ile tarih duyurusu geldi. Peki Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor?
KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yapımcılığını NGM Yapım'dan Nazlı Heptürk'ün üstlenmekte olduğu Kardeşlerim dizisi sezon finali olmuştu. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dizinin yayın tarihi merak ediliyor.
Eylül ayının gelmesiyle beraber diziler yeni sezon bölümleriyle ekrana gelmeye başlıyor.
11 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Fenomen dizi Kardeşlerim'in 2. sezonu ve yeni bölümledri ise 11 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
Sevilen dizinin sezon finalinde Orhan yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikeyi atlatmış ancak çalışamayacak duruma gelmişti. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat ’de almış ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi’nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkmıştı.
Tüm çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlamıştı. Akif’in Erhan için kurnaz planı Kadir’i ve herkesi çok zor duruma düşürmüş, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zor hale gelmişti.
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