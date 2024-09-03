Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..." iddiası kan dondurdu

"YAYGIN OLARAK KONUŞULUYOR"

"Bu bilgiler dolaşıyor ama biz bunları teyit ettiremedik. Bunlar konuşulan bilgiler. Ancak ben 6-7 gün boyunca köyde kaldım. Herkesle konuştum böyle bir bilgi bana söylenmedi. Babayla, anneyle, kardeşle çok konuştum, amcalarla konuştum. Böyle bir bilgiyi doğrulatamadım. Ancak bu iddialar yaygın olarak konuşuluyor."