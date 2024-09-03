HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..." iddiası kan dondurdu

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..." iddiası kan dondurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.09.2024 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp Narin Güran olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Arabasında Narin'in DNA'sı bulunan ve mesajları sildiği ortaya çıkan amca S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Amcanın tutuklanması sonrası korkunç bir iddia gündeme geldi. Amca ile Narin'in babası arasında husumet olduğu ve amcanın "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" tehdidinde bulunduğu iddia edildi. "İntikam cinayeti mi? Amca intikam mı aldı?" soruları akıllara gelirken, amca S.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Türkiye günlerdir kayıp Narin Güran için seferber olmuş durumda. 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan küçük Narin için arama çalışmaları sürerken, oklar bir anda en yakındaki isim amcaya çevrildi. Arabasında 8 yaşındaki Narin'e ait olan amca gözaltına alınırken, telefon kayıtlarını ve mesajları sildiği ortaya çıkmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

GÖZALTINA ALINAN AMCA TUTUKLANDI

GÖZALTINA ALINAN AMCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan amca S.G., gün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi. Mahkeme "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle amcayı tutuklayarak cezaevine gönderildi. S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: "BU KUVVETLİ BİR ŞÜPHE"

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: "BU KUVVETLİ BİR ŞÜPHE"

Amcanı tutuklanması kafalarda soru işareti yaratırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Bakan Tunç, küçük Narin'in sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirirken "O araçta, amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün sulh ceza hakimliği bir tutuklama kararı verdi" diye konuştu.

"SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ"

"SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ"

Öte yandan amcayla ilgili ortaya atılan bir iddia da kan dondurdu. Amca ile Narin babası arasında bir husumet olduğu ve S.G.'nin kardeşine "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği söylentisi bir anda gündem oldu.

AMCA İNTİKAM MI ALDI?

AMCA İNTİKAM MI ALDI?

Söz konusu iddialar akıllara "Amca intikam mı aldı? İntikam cinayeti mi?" sorularını getirdi. Halk Tv canlı yayınında Ece Üner'in sorularına yanıt veren gazeteci Ferit Demir ise iddiaların bölgede de konuşulduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

"YAYGIN OLARAK KONUŞULUYOR"

"YAYGIN OLARAK KONUŞULUYOR"

"Bu bilgiler dolaşıyor ama biz bunları teyit ettiremedik. Bunlar konuşulan bilgiler. Ancak ben 6-7 gün boyunca köyde kaldım. Herkesle konuştum böyle bir bilgi bana söylenmedi. Babayla, anneyle, kardeşle çok konuştum, amcalarla konuştum. Böyle bir bilgiyi doğrulatamadım. Ancak bu iddialar yaygın olarak konuşuluyor."

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.