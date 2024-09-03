Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı! "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..." iddiası kan dondurdu

Türkiye günlerdir kayıp Narin Güran için seferber olmuş durumda. 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan küçük Narin için arama çalışmaları sürerken, oklar bir anda en yakındaki isim amcaya çevrildi. Arabasında 8 yaşındaki Narin'e ait olan amca gözaltına alınırken, telefon kayıtlarını ve mesajları sildiği ortaya çıkmıştı.
Gözaltına alınan amca S.G., gün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi. Mahkeme "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle amcayı tutuklayarak cezaevine gönderildi. S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Amcanı tutuklanması kafalarda soru işareti yaratırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi. Bakan Tunç, küçük Narin'in sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirirken "O araçta, amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün sulh ceza hakimliği bir tutuklama kararı verdi" diye konuştu.
Öte yandan amcayla ilgili ortaya atılan bir iddia da kan dondurdu. Amca ile Narin babası arasında bir husumet olduğu ve S.G.'nin kardeşine "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği söylentisi bir anda gündem oldu.
Söz konusu iddialar akıllara "Amca intikam mı aldı? İntikam cinayeti mi?" sorularını getirdi. Halk Tv canlı yayınında Ece Üner'in sorularına yanıt veren gazeteci Ferit Demir ise iddiaların bölgede de konuşulduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı;
"Bu bilgiler dolaşıyor ama biz bunları teyit ettiremedik. Bunlar konuşulan bilgiler. Ancak ben 6-7 gün boyunca köyde kaldım. Herkesle konuştum böyle bir bilgi bana söylenmedi. Babayla, anneyle, kardeşle çok konuştum, amcalarla konuştum. Böyle bir bilgiyi doğrulatamadım. Ancak bu iddialar yaygın olarak konuşuluyor."