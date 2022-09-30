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  4. Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın sevişme sahneleri tepki dikkat çekti! "Her bölümde erotizm sıktı"

Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın sevişme sahneleri tepki dikkat çekti! "Her bölümde erotizm sıktı"

30.09.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayla Benim Aramda dizisinin her bölümü olay oluyor. İlk bölümde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri konuşulurken daha sonraki bölümde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi dikkat çekmişti. Şimdi ise 4. bölümdeki Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın sevişme sahneleri gündeme geldi.

Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisi ateşli sahneleriyle gündemden düşmüyor.

Disney Plus'ın iddialı projesi Dünyayla Benim Aramda'da hayat verdiği Sinem karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kendini tatmin sahnesinden sonra sevişme sahnesiyle dikkat çekti.

SAHNELER RAHATSIZ ETTİ

Dünyayla Benim Aramda dizisi iddialı sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak mastürbasyon yapması sosyal medyada gündem olmuştu.
Dünyayla Benim Aramda dizisi 4. bölümünde bu sefer Buğra Gülsoy'un Demet Özdemir'den sonra Hafsanur Sancaktutan ile sevişme sahneleri vardı.
Ateşli sahneleri gören seyirciler her bölümde sevişme sahnesinin olmasından rahatsızlık duydu.
İddialı sahneleri görenler "Yine mi seks?", "Her bölüm erotizm sıktı", "Bu sahnelerden sıkıldık" yorumları yaptı.
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Buğra Gülsoy Hafsanur Sancaktutan ele
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