Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın sevişme sahneleri tepki dikkat çekti! "Her bölümde erotizm sıktı"

Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisi ateşli sahneleriyle gündemden düşmüyor.
Disney Plus'ın iddialı projesi Dünyayla Benim Aramda'da hayat verdiği Sinem karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kendini tatmin sahnesinden sonra sevişme sahnesiyle dikkat çekti.
SAHNELER RAHATSIZ ETTİ
Dünyayla Benim Aramda dizisi iddialı sahneleriyle adından söz ettiriyor.
Son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak mastürbasyon yapması sosyal medyada gündem olmuştu.
Dünyayla Benim Aramda dizisi 4. bölümünde bu sefer Buğra Gülsoy'un Demet Özdemir'den sonra Hafsanur Sancaktutan ile sevişme sahneleri vardı.
Ateşli sahneleri gören seyirciler her bölümde sevişme sahnesinin olmasından rahatsızlık duydu.
İddialı sahneleri görenler "Yine mi seks?", "Her bölüm erotizm sıktı", "Bu sahnelerden sıkıldık" yorumları yaptı.
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