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    4. Kendisi 23 sevgilisi 70 yaşındaydı! Flört programında tanıştılar... “Aklım başıma geldi ve onu düğün gününde terk ettim”

    Kendisi 23 sevgilisi 70 yaşındaydı! Flört programında tanıştılar... “Aklım başıma geldi ve onu düğün gününde terk ettim”

    26.07.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’tan eski ilişkisine dair yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Erica Moser, bir flört programında kendisinden 46 büyük bir adamla tanıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 23 yaşındaki Moser, 70 yaşındaki milyoner Rick Sykes ile bir buçuk yıl sevgili olduktan sonra düğün gününde aklının başına geldiğini ve onu terk ettiğini söyledi.

    Erica ve Rick çifti, ikili ilişkilerde bir tarafından aşırı derecede zengin olduğunu ve diğerinin maddi açıdan zorluk yaşadığı çiftler hakkındaki bir televizyon programı olan Marrying Millions’un 2021 yılındaki gösterimine katıldılar. 1 buçuk yıl boyunca sevgili olan ve evlilik kararı veren çiftten Erica, TikTok’tan yaptığı paylaşımda “Aklım başıma geldi” diyerek ayrılık kararını anlattı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    Yarım milyona yakın izlenmeye ulaşan gönderisinde Erica, “Ulusal televisyonda tanıdığım 70 yaşındaki bir adamla sevgili oldum. Onunla neredeyse evleniyordum. Aklım başıma geldi ve onu düğün günümüzde terk ettim” dedi.
    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ilişkilerini desteklediğini söylerken diğer bir kısmı ise ayrılık kararının doğru olduğunu savundu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Erica’nın milyoner sevgilisiyle parası için birlikte olduğunu iddia etti.
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    tiktok ilişki sorunları

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