Kendisi 23 sevgilisi 70 yaşındaydı! Flört programında tanıştılar... “Aklım başıma geldi ve onu düğün gününde terk ettim”

Erica ve Rick çifti, ikili ilişkilerde bir tarafından aşırı derecede zengin olduğunu ve diğerinin maddi açıdan zorluk yaşadığı çiftler hakkındaki bir televizyon programı olan Marrying Millions’un 2021 yılındaki gösterimine katıldılar. 1 buçuk yıl boyunca sevgili olan ve evlilik kararı veren çiftten Erica, TikTok’tan yaptığı paylaşımda “Aklım başıma geldi” diyerek ayrılık kararını anlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Yarım milyona yakın izlenmeye ulaşan gönderisinde Erica, “Ulusal televisyonda tanıdığım 70 yaşındaki bir adamla sevgili oldum. Onunla neredeyse evleniyordum. Aklım başıma geldi ve onu düğün günümüzde terk ettim” dedi.