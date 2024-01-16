Kesik penis çetesinin sonu geldi! 'Hadım etme' görüntülerini çekerek internet sitesi üzerinden satıyorlardı

MYNET-DIŞ HABERLER Norveç uyruklu 46 yaşındaki Marius Gustavson, vücut modifikasyonlarını gösteren cerrahi presodürlerin görüntüleri kaydederek kurduğu web sitesi üzerinden satışa sundu. 2017 yılında evinde mutfak bıçağıyla kendi rızasıyla penisini kestiren Gustavson, daha sonrasında bu görüntüleri siteye yükleyerek para kazanmaya başladı. Ardından ise aylık abonelik sistemiyle devam eden sitede en az 12 erkeğin penisinin kesildiği, diğer kişilerin ise kol ve bacaklarının, göğüs uçlarının, dillerinin ve kulaklarının kesildiği görüntüler satışa çıkartıldı. Mahkeme aynı zamanda çete lideri olarak görülen Gustavson'un bacağını kendi isteğiyle aldırdıktan sonra devletten engelli maaşı aldığı belirtildi.
46 yaşındaki Marius Gustavson'un yanı sıra aralarında 48 yaşındaki Nathaniel Arnold, 23 yaşındaki Jacob Crimi-Appleby ve 36 yaşındaki Damien Byrnes'in de bulunduğu on kişi tutuklandı. Çete üyeleri kasten ağır bedensel zarara neden olma suunu kabul ettikten sonra cezayla karşı karşıya kaldı.
Yargıç Mark Lucraft Pazartesi günü Byrnes'i beş yıl, Crimi-Appleby'yi ise üç yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı ve eylemlerini "iğrenç" olarak nitelendirdi. Gustavson ise bedenine ağır zarar verme, bunun için plan yapma ve ağır bedensel zararı teşvik etmek gibi suçları kabul etti ve Mart ayında hapis cezasına çarptırılacak.
Mahkeme, Arnold'un Gustavson'a prosedürlerle ilgili tıbbi tavsiyelerde bulunduğunu ve onunla "Penis Sökme Kılavuzu: anatomik cerrahi adımlar" adlı bir kılavuz paylaştığını dile getirdi.
Mahkeme, Gustavson'un, bir eşcinsel flört uygulamasında hadım olması için kendisine yardımcı olacak birisinin reklamını yaptığını ve ardından Byrnes'e prosedürü gerçekleştirmesi için 500 £ teklif ettiğini ifade etti.