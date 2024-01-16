Kesik penis çetesinin sonu geldi! 'Hadım etme' görüntülerini çekerek internet sitesi üzerinden satıyorlardı

Yargıç Mark Lucraft Pazartesi günü Byrnes'i beş yıl, Crimi-Appleby'yi ise üç yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı ve eylemlerini "iğrenç" olarak nitelendirdi. Gustavson ise bedenine ağır zarar verme, bunun için plan yapma ve ağır bedensel zararı teşvik etmek gibi suçları kabul etti ve Mart ayında hapis cezasına çarptırılacak.