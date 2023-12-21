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    4. Ülkede infial yaratan olay! Adam karısının çayını 5 dakika geç getirmesi üzerine kafasını kılıçla keserek öldürdü

    Ülkede infial yaratan olay! Adam karısının çayını 5 dakika geç getirmesi üzerine kafasını kılıçla keserek öldürdü

    21.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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    Polis, adı Dharamveer olarak açıklanan bir adamın karısı Sundari'yi vahşi bir şekilde öldürdüğü cinayete ilişkin olarak detayları paylaştı. Raporlarda yer alan ifadelere göre ikili sabah kahvaltısı yapmak için hareketlenmişti. Ancak çayının gecikmesi üzerine sinirlenen koca dehşet saçtı. Karısının kafasını kılıçla keserek ölümüne neden oldu.

    Ülkede infial yaratan olay! Adam karısının çayını 5 dakika geç getirmesi üzerine kafasını kılıçla keserek öldürdü

    MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Faljagadh köyünde, 52 yaşındaki Dharamveer isimli bir adam karısı Sundari'yi sabah kahvaltısında çayını 5 dakika geç getirmesi üzerine sinirlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre ikili arasında çay yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma bir anda alevlenirken 52 yaşındaki adam karısını 15 kez bıçaklayarak öldürdü.

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    KOMŞULAR ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYARAK GELDİ

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    Çığlık seslerini duyan komşular olay yerine koşarak geldi. Hint medyasında yer alan habere göre, Sundari'ye olay yerinde kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Polis çağrıldı ve Sundari'nin cesedi otopsi için götürüldü. Koca Dharamveer ise baş şüpheli olarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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