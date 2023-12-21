Düğünde şoke eden anlar! Gelinin babasının bir anda pantolonu düştü... Davetliler ne yapacağını şaşırdı

36 yaşındaki Sarah Grundman-Connors TikTok'tan yaptığı bir paylaşımda, "Tüm 2024 gelinlerime... Sizi koridorda gezdiren kişinin askılı olduğundan emin olun" ifadelerini kullanarak 74 yaşındaki babasının 2021'de Asbury Park'taki düğünleri sırasında başına gelen talihsizliği paylaştı. Görüntüler kısa sürede 300 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Baba Leonard Grundman düğün davetlilerinin şaşkın bakışları altında pantolonunu toplamaya çalışırken o anlar düğün fotoğrafçısının objektifine yansıdı. O anlar için sosyal medya kullanıcılarının yorumları da gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Fotoğrafçıların refleksleri yerinde" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl oluyor? Hiç yürürken pantolonumun düştüğünü görmedim" yorumunu ekledi.







