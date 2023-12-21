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    4. Görücü usulü kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! Anne ve baba 'namus cinayeti' diyerek kendilerini savundu... Ceza almaktan kurtulamadılar

    Görücü usulü kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! Anne ve baba 'namus cinayeti' diyerek kendilerini savundu... Ceza almaktan kurtulamadılar

    21.12.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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    Pakistan asıllı Saman Abbas'ın cesedi Kasım 2022'de İtalya'nın Novellara kasabasındaki aile evinin yakınında bulundu. 18 yaşındaki Abbas'ın görücü usulü kuzeniyle evliliği reddetmesi üzerine öldürüldüğü belirtildi. İtalyan mahkemesi, görücü usulü evlilik için Pakistan'a gitmeyi reddeden genç kızlarını öldüren iki ebeveyni ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

    Görücü usulü kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! Anne ve baba 'namus cinayeti' diyerek kendilerini savundu... Ceza almaktan kurtulamadılar

    MYNET-DIŞ HABERLER 2021 yılının Nisan ayında 18 yaşındaki Saman Abbas isimli Pakistan asıllı genç kız ortadan kaybolmuştu. Abbas'ın cansız bedeni kaybolmasından yaklaşık 18 ay sonra 2022 yılının Kasım ayında Novellara kasabasındaki aile evinin yakınında bulundu.

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    Cansız bedeninin kalıntılarına yapılan incelemelerin sonrasında Abbas'ın kimliği diş hekimliğinin kayıtlarından belirlendi. Otopsi, genç kızın boğulma sonucu boyun kemiğinin kırıldığını ortaya çıkardı.

    YARGILANARAK CEZALANDIRILDI

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    Kurbanın babası Şabbar Abbas, yargılanmak üzere Pakistan'dan iade edildikten sonra Salı günü kuzeydeki Reggio Emilia kentindeki mahkeme tarafından mahkum edildi.

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    Kurbanın kaçak olan ve Pakistan'da saklandığına inanılan annesi Nazia Shaheen, gıyaben yargılandı ve mahkum edildi. Her ikisi de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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    Abbas'ın amcası Danish Hasnain'e cinayete karışmaktan 14 yıl hapis cezası verildi. Cinayetle alakası olmadığı tespit edilen amcasının iki çocuğu ise aklanarak serbest bırakıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya Pakistan
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