Khloe Kardashian’dan burun estetiği itirafı

Kardashian Ailesi’nin en popüler üyelerinden Khloe Kardashian, görünümündeki çarpıcı değişikliğin estetik mucizesi olduğu söylentilerine son noktayı koydu. Ailece yer aldıkları Keeping Up With the Kardashians adlı reality show programının yeni bölümünde, Kardashian’ın yüzündeki değişim, magazin basınının gündemindeydi. 36 yaşındaki Khloe Kardashian, söylentilerin ardından, sonunda burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.

Gündemden düşmüyor! Kimse ona inanmadı

The Good American adlı programda Andy Cohen’in sorularını yanıtlayan Kardashian, hakkında çıkan estetik iddialarının kendisini her zaman öfkelendirdiğini söyleyerek, sadece bir kez burun ameliyatı olduğunu anlattı.

Kardashian, “Benim için herkes ‘Üçüncü yüz estetiği oldu’ diyor. Ama ben sadece bir kez burun estetiği yaptırdım” diye konuştu.

Cohen’e, “Bir röportajda burnum hakkında soru soran tek kişisin” diyen Kardashian, “Dolgu da yaptırdım ama botoks yaptırmadım” itirafında bulundu. Ancak kimse ünlü isme inanmadı.

FİLTRESİZ FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI Khloe Kardashian’ın canlı yayındaki estetik itirafından önce, sürekli olarak Photoshop ve diğer vücut şekillendirme uygulamalarıyla görünümünü değiştirdiği eleştirilerine maruz kalmıştı. İddiaları hep yalanlayan Kardashian için işler bikinili fotoğraflarının izinsiz bir şekilde sosyal medyaya sızdırılmasıyla değişmişti. Good American markasının çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri nisan ayında sosyal medyada yayınlanınca olay olmuştu.