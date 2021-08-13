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Khloe Kardashian’dan spor salonundan olay pozlar

13.08.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian-Jenner ailesinin şu sıralar özel hayatıyla ve yaptığı çarpıcı bekaret itirafıyla gündemden düşmeyen üyesi Khloe Kardashian, bu sefer Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başardı.

Keeping Up with the Kardashians adlı televizyon programıyla yıldızı parlayan Kardashian-Jenner ailesinin üyesi Khloe Kardashian son aylarda özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Televizyon yıldızı bu sefer spor salonundan verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

KHLOE KARDASHIAN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE SPOR YAPTI

Instagram hesabını çok aktif bir şekilde kullanan Khloe Kardashian, bu sefer spor salonundan verdiği pozlarla gündeme geldi. Ünlü ismin paylaşımları 1 saat içinde bir buçuk milyondan fazla beğeni topladı.
Geçtiğimiz aylarda kızı True’nun da babası olan basketbolcu Tristan Thompson’ın imza attığı skandalla gündeme gelen Khloe Kardashian; sevgilisinin onu aldatmasına rağmen affederek herkesi çok şaşırtmıştı.
NBA’de top koşturan Tristan Thopson’ın katıldığı bir partide üç kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Olaydan birkaç hafta sonra çift, kızlarıyla birlikte görüntülemişti.
Khloe Kardashian, yakın zamanda yaptığı bekaret itirafıyla yeniden gündeme gelmişti.
Ünlü isim, kendisinden yaşça büyük biriyle 14 yaşında girdiği cinsel ilişkiyle bekaretini kaybettiğini itiraf ederek yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Instagram
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