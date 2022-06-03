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  4. Kim Kardashian'dan mide bulandıran itiraf! "Genç kalmak için dışkı bile yerim"

Kim Kardashian'dan mide bulandıran itiraf! "Genç kalmak için dışkı bile yerim"

03.06.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla gündem olan dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini açıkladı. Kardashian, genç kalmak için gerekirse "dışkı bile yiyebileceğini" açıkladı.

Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Kim Kardashian, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. The New York Times'a konuşan 41 yaşındaki Kardashian, genç kalmaya verdiği önemden bahsetti.

Kim Kardashian

Kardashian markası SKIMS ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını anlattığı söyleşide, genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini söyledi.

Kim Kardashian

Ünlü isim, kozmetik markası ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını anlattığı söyleşide genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini ifade etti.

kim kardashian kapak

"GENÇ KALMAK İÇİN DIŞKI YİYEBİLİRİM"

Cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığını belirten Kim Kardashian, ardından "Eğer bana her gün dışkı yersem genç kalacağımı söylerseniz bunu yapabilirim." dedi.
Kim Kardashian Hamilelikten Sonra Nasıl Tekrar Böyle Oldu?

Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda da "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer... Bunların hepsi işe yarayan şeyler." dedi.

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DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. İkilinin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere; North, Chicago, Saint ve Psalm adından dört çocuğu bulunuyor.

FOTOĞRAFLARLA KIM KARDASHIAN

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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