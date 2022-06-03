Kim Kardashian'dan mide bulandıran itiraf! "Genç kalmak için dışkı bile yerim"

Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Kim Kardashian, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. The New York Times'a konuşan 41 yaşındaki Kardashian, genç kalmaya verdiği önemden bahsetti.

Kardashian markası SKIMS ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını anlattığı söyleşide, genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini söyledi.

Ünlü isim, kozmetik markası ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını anlattığı söyleşide genç kalmak için her şeyi deneyebileceğini ifade etti.

"GENÇ KALMAK İÇİN DIŞKI YİYEBİLİRİM"

Cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığını belirten Kim Kardashian, ardından "Eğer bana her gün dışkı yersem genç kalacağımı söylerseniz bunu yapabilirim." dedi.



Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda da "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer... Bunların hepsi işe yarayan şeyler." dedi.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında noktalamıştı. İkilinin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere; North, Chicago, Saint ve Psalm adından dört çocuğu bulunuyor.