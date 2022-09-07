Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son veren reality şov yıldızı Kim Kardashian kendini işine verdi.



YENİ İAMJIYLA PEK CESUR

Kozmetik ve iç giyim markaları için çekimden çekime koşturan 41 yaşındaki yıldız isim son dönemde dış görünüşündeki değişiklikle de dikkat çekiyor. Dünyada tanınmasını sağlayan büyük kalçalarını yavaş yavaş erittiren ünlü isim Interview Magazin dergisinin Eylül sayısı için cüretkar pozlar verdi.