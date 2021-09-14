Kimi açtı kimi kapadı! Met Gala'da bomba kıyafetler

New York Metropolitan Museum of Art'ın kısaltması olan ve her yıl aylar öncesinden belirlenen temasıyla görsel bir şölene dönüşen moda ödülleri gecesi Met Gala, pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşememişti. Bu yıl da geleneksel tarihi olan Mayıs'ın ilk haftasında ertelenen Met Gala, sonunda gerçekleşti.
Ünlülerin birbirinden ilginç ve görkemli kostümlerle katıldığı Met Gala 2021'de öne çıkan en ilginç isimleri sizler için derledik:
MET GALA KIRMIZI HALISINDA ÖNE ÇIKANLAR
Bu yıl New York Moda Haftası'yla da çakışan etkinlik moda anlamında günlerce konuşulacak bir kırmızı halıya sahne oldu.
Bu yıl teması "Amerika: Modanın sözlüğü" olan gecede Amerikalı tasarımcılar ve ülkenin moda kültürü ilham alındı. Jennifer Lopez, gecenin temasına uygun bir görünümle kırmızı halıda boy gösterdi.
Önceki gece MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki kıyafeti konuşulan Megan Fox, her yere yetişiyor. O da pin-up stilini uygulamıştı.
En dikkat çeken çiftlerden biri ise Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky idi.
İkili adeta yorganla kırmızı halıda dikkat çekti.
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