Kimi açtı kimi kapadı! Met Gala'da bomba kıyafetler

New York Metropolitan Museum of Art'ın kısaltması olan ve her yıl aylar öncesinden belirlenen temasıyla görsel bir şölene dönüşen moda ödülleri gecesi Met Gala, pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşememişti. Bu yıl da geleneksel tarihi olan Mayıs'ın ilk haftasında ertelenen Met Gala, sonunda gerçekleşti.

Ünlülerin birbirinden ilginç ve görkemli kostümlerle katıldığı Met Gala 2021'de öne çıkan en ilginç isimleri sizler için derledik: