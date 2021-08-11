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  4. Kırmızı Oda'nın "Manolya"sı Binnur Kaya'nın değişimi genç kızlara ilham oldu! Binnur Kaya kaç yaşında?

Kırmızı Oda'nın "Manolya"sı Binnur Kaya'nın değişimi genç kızlara ilham oldu! Binnur Kaya kaç yaşında?

11.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binnur Kaya, Kırmızı Oda adlı başarılı dizide canlandırdığı "Manolya" karakteri sayesinde geçtiğimiz yayın sezonunun en çok konuşulan isimleri arasına girmişti. Oyunculuk konusundaki başarısını gözler önüne seren Binnur Kaya ekranlardan uzak kaldığı dönemde oldukça kilo verdi ve Kaya'nın değişimi genç kızlara ilham oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça ses getiren dizi Kırmızı Oda'da "Manolya" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın değişimi görenleri şaşırttı. Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan Binnur Kaya ekranlardan uzak kaldığı dönemde oldukça kilo vermişti. İşte Binnur Kaya'nın değişimi...

İŞTE BİNNUR KAYA'NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ...

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı "Madalyo'nun İçi" adlı kitaptan uyarlandı.
Dizide "Manolya" rolünü canlandıran Binnur Kaya'nın oyunculuğu geçtiğimiz yayın sezonunda çok konuşuldu.
Binnur Kaya oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Zengin ve Yoksul gibi yapımlarda yer alan Binnur Kaya'nın yıllar içindeki değişimi ise genç kızlara ilham oldu.
Her haliyle kamera karşısında olan başarılı oyuncu Binnur Kaya, kameralardan uzak kaldığı dönemde oldukça kilo vermişti.

BİNNUR KAYA KAÇ YAŞINDA?

BİNNUR KAYA KAÇ YAŞINDA?
19 Nisan 1972 Ankara doğumlu Binnur Kaya 49 yaşındadır.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya
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