Kırmızı Oda'nın "Manolya"sı Binnur Kaya'nın değişimi genç kızlara ilham oldu! Binnur Kaya kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça ses getiren dizi Kırmızı Oda'da "Manolya" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın değişimi görenleri şaşırttı. Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan Binnur Kaya ekranlardan uzak kaldığı dönemde oldukça kilo vermişti. İşte Binnur Kaya'nın değişimi...

Binnur Kaya oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Zengin ve Yoksul gibi yapımlarda yer alan Binnur Kaya'nın yıllar içindeki değişimi ise genç kızlara ilham oldu.