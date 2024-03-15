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  4. Konuşanlar'da bomba anlar! Hasan Can 'Sevgiline hangi organını vermek isterdin?' diye sordu! Aldığı cevap şaşırttı

Konuşanlar'da bomba anlar! Hasan Can 'Sevgiline hangi organını vermek isterdin?' diye sordu! Aldığı cevap şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 15:01
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 137. bölüm shot tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Hasan Can Kaya'nın 'Sevgiline eşine hangi organını 15 günlüğüne vermek isterdin?' sorusu damga vurdu. Kadın konuğun cevabı sosyal medyayı salladı.

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 134. bölüm tanıtımı yine olay oldu.

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KONUŞANLAR'DA BOMBA ANLAR

Programa bu defa kadın bir konuğun kocasıyla ilgili sözleri damga vurdu. Hasan Can bir konuğunun yaşını tahmin edemeyince 'Hayat yorgunluğu var üzerinde' dedi.
'Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca karısı araya girdi ve '7 gün 24 saat çalışıyor' diye cevap verdi.
'Karın mı işin mi? diye sorsan işini seçer adam' diyen konuk salondaki herkesi güldürdü. Hasan Can bu soruyu sorunca da eşi 'Onlara uyduktan sonra...Hepsi' diye cevap verdi.
'Sevgiline eşine hangi organını 15 günlüğüne vermek isterdin? sorusuna eşinin çok çalışmasından yakınan kadından bomba bir yanıt geldi.

'BEYNİMİ KOCAMA...'

'BEYNİMİ KOCAMA...'
Kadın konuk; 'Ben beynimi kocama vermek isterdim. Çok ihtiyacı var onun çünkü. Ben varsın biraz eksik yaşayabilirim' dedi.
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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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