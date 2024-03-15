Konuşanlar'da bomba anlar! Hasan Can 'Sevgiline hangi organını vermek isterdin?' diye sordu! Aldığı cevap şaşırttı

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 134. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Zeytinyağı fiyatını görünce... İsyan etti



KONUŞANLAR'DA BOMBA ANLAR

Programa bu defa kadın bir konuğun kocasıyla ilgili sözleri damga vurdu. Hasan Can bir konuğunun yaşını tahmin edemeyince 'Hayat yorgunluğu var üzerinde' dedi.

'Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca karısı araya girdi ve '7 gün 24 saat çalışıyor' diye cevap verdi.

'Karın mı işin mi? diye sorsan işini seçer adam' diyen konuk salondaki herkesi güldürdü. Hasan Can bu soruyu sorunca da eşi 'Onlara uyduktan sonra...Hepsi' diye cevap verdi.

'Sevgiline eşine hangi organını 15 günlüğüne vermek isterdin? sorusuna eşinin çok çalışmasından yakınan kadından bomba bir yanıt geldi.