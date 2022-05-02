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  4. Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker ile İtalya sahillerinde aşka geldi

Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker ile İtalya sahillerinde aşka geldi

02.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki Kourtney Kardashian, Pazar günü İtalya'nın Como Gölü'nde yüzme havuzunun başında vakit geçirirken seksi siyah mayosuyla nesef kesici bir görüntü çizdi. Nişanlısıyla samimi halleri objektiflere yansıyan Kardashian, etraftakilere aldırmadan nişanlısını öpmeye devam etti.

43 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians ünlüsü Kourtney Kardashian, George Clooney'nin villasının bulunduğu kuzey İtalya'daki Como Gölü'nün güzelliğinin keyfini sürüyor.

AŞKA GELDİLER

Kesik siyah mayosuyla düzgün fiziğini gözler önüne seren Kourney, gelecekteki eşi 46 yaşındaki davulcu Travis Barker ile Como'nun keyfini sürdü.
Como Gölü'nün hemen yanındaki havuza giren ikilinin samimi halleri objektiflere yansıdı.
Halka açık sevgi gösterileri yapmaktan vazgeçemeyecekleri için bol bol sevgi gösterisinde bulundular.
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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