Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker ile İtalya sahillerinde aşka geldi

43 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians ünlüsü Kourtney Kardashian, George Clooney'nin villasının bulunduğu kuzey İtalya'daki Como Gölü'nün güzelliğinin keyfini sürüyor.
AŞKA GELDİLER
Kesik siyah mayosuyla düzgün fiziğini gözler önüne seren Kourney, gelecekteki eşi 46 yaşındaki davulcu Travis Barker ile Como'nun keyfini sürdü.
Como Gölü'nün hemen yanındaki havuza giren ikilinin samimi halleri objektiflere yansıdı.
Halka açık sevgi gösterileri yapmaktan vazgeçemeyecekleri için bol bol sevgi gösterisinde bulundular.
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