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Kül filminin fragmanına Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın ateşli sahneleri damga vurdu! O anlar gündem oldu

12.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkacak olan başrollerinde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Kül filminin fragmanı yayınlandı. Fragmana Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın ateşli sahneleri damga vurdu. Ünlü isimlerin oyunculukları izleyenlerden tam not aldı.

Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı Kül filminin fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan filmin fragmanına
Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın ateşli sahneleri damga vurdu.

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Oyunculukları büyük beğeni toplayan Eryiğit ve Duymaz'ın o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kül filminin fragmanına sosyal medyada; 'Oyunculukları çok iyi', 'Sahneler çok heyecanlı', 'Heyecanla bekliyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği filmde evli bir çiftin yaşamı gizemli bir kitap ile değişiyor. Gökçe (Funda Eryiğit), eşi Kenan'ın (Mehmet Günsür) sahip olduğu yayınevine gönderilen kitaplardan biri olan Kül’ü keşfettiği andan itibaren bu hikayenin peşine düşüyor ve kendisini gizemli bir adamla (Alperen Duymaz) bir ilişkinin ortasında buluyor.
Film, 9 Şubat 2024 tarihinde Netflix platformunda yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Funda Eryiğit funda
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