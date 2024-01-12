Kül filminin fragmanına Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın ateşli sahneleri damga vurdu! O anlar gündem oldu

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği filmde evli bir çiftin yaşamı gizemli bir kitap ile değişiyor. Gökçe (Funda Eryiğit), eşi Kenan'ın (Mehmet Günsür) sahip olduğu yayınevine gönderilen kitaplardan biri olan Kül’ü keşfettiği andan itibaren bu hikayenin peşine düşüyor ve kendisini gizemli bir adamla (Alperen Duymaz) bir ilişkinin ortasında buluyor.