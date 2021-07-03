Kurban Bayramı ne zaman? Adak kurbanı nedir ve ne zaman kesilmelidir? Adak kurbanını kimler kesebilir?

Adak Kurbanı, kişinin bir olayın gerçekleşmesi durumunda keseceği vaadinde bulunduğu kurbandır. Bu kurban farz değil, kişinin isteğine bağlıdır. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Adak kurbanı nedir ve ne zaman kesilmelidir? Adak kurbanını kimler kesebilir? İşte ayrıntılar...

Adak kurbanını kimler kesebilir?

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz 2021 Kurban Bayramı 1. günü ve 23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı'nın 3. günü olarak kutlanacak.

Adak kurbanı farz değil isteğe bağlıdır. Bir şeyin gerçekleşmesi için adanan, gerçekleşince de kesilen kurbandır.

Bir kişi, her şey için adak adayabilir. Kişi eğer bir adak dilemiş ve o gerçekleşmişse bu kurbanın kesilmesi gerekmektedir.

ADAK KURBANINI KİMLER KESEBİLİR? Adak kurbanının bir zamanı yoktur. Adak adandığı ve gerçekleştiği her anda kesilebilir. Bir Müslüman adak adarken Allah'a söz verir ve olayın gerçekleşmesi halinde kurban kesmekle sorumlu olur.