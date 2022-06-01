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  4. KURBANLIK FİYATLARI 2022! Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2022 kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2022! Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2022 kurbanlık fiyatları...

01.06.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurbanlık fiyatları, 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Peki Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dini vecibelerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen kişiler araştırma yapıyor. İşte büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları....

Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı öncesi araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde vatandaşlar, bayrama kısa bir süre kala yavaş yavaş kurbanlık arayışları başladı. Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2022!

Kurbanlık fiyatları hayvanın cinsinin yanı sıra türü ve yaşına göre de değişiklik göstermektedir. Fakat kurbanlık fiyatlarında enflasyon ve maliyetler nedeniyle bir takım artış olduğu bilgisi paylaşıldı.
İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:

İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI 2022

İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI 2022
Küçükbaş: 2 bin 800 TL - 4 bin 500 TL Büyükbaş: 34 bin TL - 50 bin TL

ANKARA KURBANLIK FİYATLARI 2022

ANKARA KURBANLIK FİYATLARI 2022
Küçükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL Büyükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 800 TL

İZMİR KURBANLIK FİYATLARI 2022

İZMİR KURBANLIK FİYATLARI 2022
Küçükbaş: 2 bin 700 TL - 3 bin 600 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 52 bin TL
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara İstanbul İzmir
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