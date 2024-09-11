Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yöneldi! Fatma Büşra Ayaydın'ın son halini görenler çok şaşırdı

MYNET-Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ilk olarak 2003 yılında ekranlara gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi son dönemde yeniden çekileceğine dair iddialarla gündeme gelmişti. Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın, 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacağı da öne sürülmüştü. Dizinin kadrosunda kimlerin olacağı merak edilmeye başlanırken dizi hayranları heyecanlanmıştı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Tüm bu iddialar alevlenirken dizinin yapım şirketinden bir açıklama gelmiş ve 'Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.' ifadeleri kullanılmıştı.

Kurtlar Vadisi dizisi bu haberlerle gündeme gelmişken dizinin efsane karakterlerinden Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın da son haliyle çok konuşuldu.

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ve tesettüre giren ünlü isim şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgilenen Fatma Büşra Ayaydın'ı görenler çok şaşırıyor.