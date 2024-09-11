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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yöneldi! Fatma Büşra Ayaydın'ın son halini görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 08:32
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Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan biri olan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi son dönemde yeniden yayınlanacağına dair iddialarla gündeme gelmişti. Dizinin bu iddialarla gündeme gelmesinin ardından dizideki oyuncuların son halleri de yeniden merak konusu oldu. Dizinin efsane karakterlerinden Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın son hali ve yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.

MYNET-Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ilk olarak 2003 yılında ekranlara gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi son dönemde yeniden çekileceğine dair iddialarla gündeme gelmişti.

Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın, 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacağı da öne sürülmüştü. Dizinin kadrosunda kimlerin olacağı merak edilmeye başlanırken dizi hayranları heyecanlanmıştı.

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SON HALİ ŞAŞIRTTI

Tüm bu iddialar alevlenirken dizinin yapım şirketinden bir açıklama gelmiş ve 'Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.' ifadeleri kullanılmıştı.
Kurtlar Vadisi dizisi bu haberlerle gündeme gelmişken dizinin efsane karakterlerinden Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın da son haliyle çok konuşuldu.
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ve tesettüre giren ünlü isim şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgilenen Fatma Büşra Ayaydın'ı görenler çok şaşırıyor.
Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka? Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi"
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Çakır Fatma Büşra Ayaydın kurtlar vadisi
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