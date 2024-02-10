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  4. Kylie Jenner imaj değişikliği yaptı! Yeni imajı annesine ve sevgilisine benzetildi

Kylie Jenner imaj değişikliği yaptı! Yeni imajı annesine ve sevgilisine benzetildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Cesur paylaşımlarına hiç ara vermeden devam eden dünyaca ünlü model Kylie Jenner imaj değişikliği yaptı. Saçlarını kısa kestiren ünlü isim yeni imajıyla çektiği karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

26 yaşındaki İnfluencer ve girişimci Kylie Jenner, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kylie Jenner son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Dolgularını erittiğini ve daha "temiz" bir görünüme sahip olmak istediğini söyleyen Kylie imaj değişikliği yaptı. Saçlarını ensesinden yukarıda kestiren ünlü isim yeni imajıyla paylaşım yaptı.

Gönderinin altına "Kris Jenner titriyor" yazan ünlü isim annesinin kısa saçlarına göndermede bulundu.

Saçlarının yeni kesimiyle annesine ve Timothee'ye daha da çok benzetilen Kylie birçok yorum aldı.

"Aslında farklı görünüyorsun ama iyi bir şekilde", "Çok iyi görünüyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

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Kylie Jenner Model yaşında
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