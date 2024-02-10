Kylie Jenner imaj değişikliği yaptı! Yeni imajı annesine ve sevgilisine benzetildi

26 yaşındaki İnfluencer ve girişimci Kylie Jenner, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kylie Jenner son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.
Dolgularını erittiğini ve daha "temiz" bir görünüme sahip olmak istediğini söyleyen Kylie imaj değişikliği yaptı. Saçlarını ensesinden yukarıda kestiren ünlü isim yeni imajıyla paylaşım yaptı.
Gönderinin altına "Kris Jenner titriyor" yazan ünlü isim annesinin kısa saçlarına göndermede bulundu.
Saçlarının yeni kesimiyle annesine ve Timothee'ye daha da çok benzetilen Kylie birçok yorum aldı.
"Aslında farklı görünüyorsun ama iyi bir şekilde", "Çok iyi görünüyorsun" gibi yorumlar yapıldı.