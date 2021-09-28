Linet, bikinili pozlarını paylaştı! O ayrıntı görenlerin aklında soru işareti bıraktı

Yunanistan adalarını gezen ünlü sanatçı Linet, startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı.
LİNET'İN GÖBEK DELİĞİ YOK!
Yıllara meydan okuyan başarılı şarkıcı Linet, Instagram hesabından bol bol bikinili pozlarını paylaştı.
Yunan Adaları’ndan Kos’ta konser veren şarkıcı, gündüzleri ise sıcak hava ve denizin tadını çıkarıyor.
46 yaşındaki linet, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan şarkıcının fotoğraflarındaki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Linet'in göbek deliğinin olmaması dikkatli gözlerden kaçmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum