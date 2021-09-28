MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Linet, bikinili pozlarını paylaştı! O ayrıntı görenlerin aklında soru işareti bıraktı

Linet, bikinili pozlarını paylaştı! O ayrıntı görenlerin aklında soru işareti bıraktı

28.09.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Linet, yoğun geçen yaz sezonunun yorgunluğunu yat tatili yaparak atıyor. Bikinili pozlarını paylaşan 46 yaşındaki Linet'in göbek deliğinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yunanistan adalarını gezen ünlü sanatçı Linet, startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı.

LİNET'İN GÖBEK DELİĞİ YOK!

Yıllara meydan okuyan başarılı şarkıcı Linet, Instagram hesabından bol bol bikinili pozlarını paylaştı.
Yunan Adaları’ndan Kos’ta konser veren şarkıcı, gündüzleri ise sıcak hava ve denizin tadını çıkarıyor.
46 yaşındaki linet, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan şarkıcının fotoğraflarındaki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
Linet'in göbek deliğinin olmaması dikkatli gözlerden kaçmadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Linet Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ile ilgili şaşırtan sözler: Hiç niyetim yok

Türkiye ile ilgili şaşırtan sözler: Hiç niyetim yok

27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Pereira'ya olay sözler! Tepki yağıyor

Pereira'ya olay sözler! Tepki yağıyor

1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.