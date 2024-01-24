Love Island yıldızı Olivia Attwood eski iç çamaşırlarını internetten satışa çıkardı! Fiyatı gündem oldu

Balayı dönüşü cinsel hayat itirafıyla dikkat çeken Olivia Attwood bu sefer de yaptığı satışla gündemde.
Düğün gecesi seks yapmadığını itiraf ederek gündeme gelen TV sunucusu ve model Olivia Attwood, multi milyoner olmasına rağmen ilginç bir satışa imza attı.
32 yaşındaki eski Love Island yıldızı, son haftalarda Attwoods Closet Instagram sayfasında birkaç öğe paylaştı.
The Sun'ın haberine göre, paylaşımlardan biri Balenciaga sütyen ve iç çamaşırı takımı içindi ve altına şöyle yazıyordu: 'Bralet bir kez giyildi, alt kısım hiç giyilmedi.'
Net servetinin 1,2 milyon pound olduğu bildirilen yıldızın, annesinin geçen yıl düğününde giydiği şık siyah elbiseyi de sattığı bildiriliyor. Sunucu iç çamaşırı için 700 pound (Yaklaşık 27 bin TL) istiyor.
Olivia, tasarım eşyaların büyük bir hayranı ve dolabında pahalı kıyafetler ve çantalar eksik olmuyor.