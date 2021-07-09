Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir?

Geçiğimiz günlerde sevgilisi Mina Ceran’dan ayrılması ile gündeme gelen Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam bir mekanda çıkan tartışma sonucu adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün adının kavga ile duyulması sonucu Mahsun Kırmızıgül, en çok araan başlıklar arasında yer aldı. Peki Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

Mahsun Kırmızıgül kimdir?

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Dar gelirli bir ailede büyüyen Kırmızıgül, lise yıllarında ailesine destek olmak için çiğköftecide çalışmış.

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Kırmızıgül ile birlikte büyük bir atılım yaparak sektörde en iyi olur.

Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı.

Birçok parçası ile adından söz ettiren şarkıcı daha sonra yönetmenliğe soyunarak New York'ta Beş Minare, Beyaz Melek, Mucize ve Güneşi Gördüm gibi dram türündeki filmleri Türk sinemasına kattı.