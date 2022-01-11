'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında kuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminler

Eda Ece, Melis Sezen, Alican Ulusoy ve Doğu Demirkol'un jüri üyeliği yaptığı Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan ünlü isimler çok merak ediliyor. Ağaç maskesi hafta sonu gündem olmuş ve Derya Baykal herkesi çok şaşırtmıştı. Şimdi ise kuzgun, aslan, geyik ve ayna maskesinin ifşa olduğu konuşuluyor.
'Maske Kimsin Sen?'de maskelerin altındaki ünlülerin kesin olarak kim olduğu bilinmezken bazı tahminler bulunuyor. İşte o tahminler...
MASKENİN ALTINDAKİ ÜNLÜLER
Kuzgun
Kuzgun maskesi takan isim henüz belli olmadı ancak sosyal medyada bu maskeyi takan ünlü konusunda hemfikir oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı kuzgun maskesinin altındaki ünlü ismin Kubilay Aka olduğu iddiasında.
Ayna
Maske Kimsin Sen yarışmasında ayna da günlerdir konuşuluyor. Kostümü ile büyük beğeni kazanan ayna maskesi için verilen ipuçları; yemek yemeye bayılması, gitar çalması, yazı yazması... Sosyal medyada, ayna kostümlü ünlünün Biran Damla Yılmaz olduğu iddiasında.
Aslan
Maske Kimsin Sen ilk bölümden beri en çok konuşulan maskelerden bir ide aslan. Aslan maskesi takan ünlünün Özge Borak olduğu konuşuluyor. Borak'ın babasının ünlü bir koreograf olması verdiği yanıtlardan çıkarılan sonuç olarak gösterildi.
Geyik
Fiziği ve kostümüyle öne çıkan geyik maskesi de Twitter'ın gündeminde. Maske Kimsin Sen geyik yarışmacısının Burcu Özberk olduğunu konuşuluyor.
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