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'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında kuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminler

11.01.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümden sonra RTÜK'ün inceleme başlatacağını açıkladığı Maske Kimsin Sen? yarışmasında yarışan ünlü isimler merak ediliyor. Kuzgun, aslan, geyik ve ayna maskesinin altındaki ünlü isimlerin ifşa olduğu sosyal medyada konuşuldu. İşte maskelerin altındaki ünlü isimler için tahminler...

Eda Ece, Melis Sezen, Alican Ulusoy ve Doğu Demirkol'un jüri üyeliği yaptığı Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan ünlü isimler çok merak ediliyor. Ağaç maskesi hafta sonu gündem olmuş ve Derya Baykal herkesi çok şaşırtmıştı. Şimdi ise kuzgun, aslan, geyik ve ayna maskesinin ifşa olduğu konuşuluyor.

'Maske Kimsin Sen?'de maskelerin altındaki ünlülerin kesin olarak kim olduğu bilinmezken bazı tahminler bulunuyor. İşte o tahminler...

MASKENİN ALTINDAKİ ÜNLÜLER

Kuzgun

Kuzgun
Kuzgun maskesi takan isim henüz belli olmadı ancak sosyal medyada bu maskeyi takan ünlü konusunda hemfikir oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı kuzgun maskesinin altındaki ünlü ismin Kubilay Aka olduğu iddiasında.

Ayna

Ayna
Maske Kimsin Sen yarışmasında ayna da günlerdir konuşuluyor. Kostümü ile büyük beğeni kazanan ayna maskesi için verilen ipuçları; yemek yemeye bayılması, gitar çalması, yazı yazması... Sosyal medyada, ayna kostümlü ünlünün Biran Damla Yılmaz olduğu iddiasında.

Aslan

Aslan
Maske Kimsin Sen ilk bölümden beri en çok konuşulan maskelerden bir ide aslan. Aslan maskesi takan ünlünün Özge Borak olduğu konuşuluyor. Borak'ın babasının ünlü bir koreograf olması verdiği yanıtlardan çıkarılan sonuç olarak gösterildi.

Geyik

Geyik
Fiziği ve kostümüyle öne çıkan geyik maskesi de Twitter'ın gündeminde. Maske Kimsin Sen geyik yarışmacısının Burcu Özberk olduğunu konuşuluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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