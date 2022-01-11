'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında kuzgun, geyik, aslan ve ayna maskesi ifşa mı oldu? İşte tahminler

Eda Ece, Melis Sezen, Alican Ulusoy ve Doğu Demirkol'un jüri üyeliği yaptığı Maske Kimsin Sen yarışmasında yer alan ünlü isimler çok merak ediliyor. Ağaç maskesi hafta sonu gündem olmuş ve Derya Baykal herkesi çok şaşırtmıştı. Şimdi ise kuzgun, aslan, geyik ve ayna maskesinin ifşa olduğu konuşuluyor.

'Maske Kimsin Sen?'de maskelerin altındaki ünlülerin kesin olarak kim olduğu bilinmezken bazı tahminler bulunuyor. İşte o tahminler...