MasterChef Şevki Batuhan Güler kimdir, kaç yaşında? Şevki Batuhan Güler aslen nereli?

Ekranların fenomen yarışmalarından biri haline gelen MasterChef Türkiye de 2021 eleme turu tam gaz devam ediyor. Jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, ilk turu geçmek için hünerlerini sergiliyor. Önceki gün mutfaktaki performansını kanıtlamak için jüri karşısına çıkan Şevki Batuhan Güler, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şevki Batuhan Güler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ayrıntılar...