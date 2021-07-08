MasterChef Şevki Batuhan Güler kimdir, kaç yaşında? Şevki Batuhan Güler aslen nereli?

Ekranların fenomen yarışmalarından biri haline gelen MasterChef Türkiye de 2021 eleme turu tam gaz devam ediyor. Jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar, ilk turu geçmek için hünerlerini sergiliyor. Önceki gün mutfaktaki performansını kanıtlamak için jüri karşısına çıkan Şevki Batuhan Güler, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Şevki Batuhan Güler kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ayrıntılar...
Şevki Batuhan Güler kimdir?
TV8 ekranlarında 2021 sezonu yayınlanan MasterChef Türkiye'ye katılan yarışmacı Şevki Batuhan Güler, izleyicinin dikkatini çekerek araştırılmaya başlandı.
Şevki Batuhan Güler 23 yaşında ve aslen Kuzey Makedonya göçmenidir.
Batuhan Güler İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim gördü. Bunun yanı sıra 6 yıldır önemli ve çeşitli mutfaklarda çalıştı.
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen sergiledği performans ile jürinin dikkatini çeken Güler, Instagram hesabı @sevkibatuhanguler'dir.
Türk yemeklerinin yurt dışında farklı isimlerle anılmasından şikayetçi olduğunu anlattı. Güler'in bu tutumu jüri üyelerinden takdir gördü.
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