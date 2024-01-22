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  4. Mayolu fotoğrafını paylaştı! Banu Alkan bu kez de Hailey Bieber'i hedef aldı: "Taklit etti"

Mayolu fotoğrafını paylaştı! Banu Alkan bu kez de Hailey Bieber'i hedef aldı: "Taklit etti"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 09:08 | Son Güncelleme:
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64 yaşındaki Afrodit lakaplı Banu Alkan, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Alkan, bu kez Hailey Bieber paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü model Hailey Bieber’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Alkan, daha önce de “Kylie Jenner beni taklit ediyor. Kezban Kylie” demişti.

Herkesin 'Afrodit' lakabıyla tanıdığı Banu Alkan kendine özgü kişiliği ve yorumları ile herkesi gülümsetiyor. Alkan, bu aralar dünyaca ünlü yıldızların kendisini taklit ettiğini iddia etti.


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MAYOLU POZUNU PAYLAŞIP "TAKLİT ETTİ" DEDİ

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. Geçtiğimiz yıllarda Show TV'de yayınlanan ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı 'Dünya Güzellerim' adlı programla adlarından uzun süre söz ettiren fantastik üçlü, 'Dünya Güzellerim Masada' adlı programla ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızlara yaptığı göndermelerle gündeme geliyor. 

Banu Alkan, sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaşmış ve Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.

Afrodit bu sefer de kafayı Hailey Bieber'a taktı. Justin Bieber'ın eşi ve Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Hailey, beyaz mayosuyla Alkan'ın dilinden kurtulamadı.

Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü model Hailey Bieber’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Alkan, "Yine mayomuz Hailey Bieber tarafından taklit edildi" ifadelerini kullandı.

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Banu Alkan Oyuncu yaşında
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