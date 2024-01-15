MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megastar Tarkan kızıyla olan pozunu paylaştı... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! Kızı kocaman oldu

Megastar Tarkan kızıyla olan pozunu paylaştı... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! Kızı kocaman oldu

15.01.2024 09:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son yılbaşında alacağı konser ücretiyle gündeme gelen Megastar Tarkan yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü şarkıcının son paylaşımı da gündem oldu. Bir kız çocuğu olan Tarkan'ın minik Liya ile paylaştığı poz gündem oldu.

Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde alacağı konser ücretiyle adından söz ettirmişti. Şarkıcının 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ama gerçek başka çıkmış ve Tarkan'ın konserden 10 milyon lira alacağı söylenmişti.

Her ne kadar şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelse de Tarkan'ın ailesiyle olan kareleri daha çok konuşuluyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

KIZIYLA KARESİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı son olarak kızıyla olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.

Megastar kızıyla olan karesini 6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

"'Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin' sözü sahibini bulmuş, birbirinizin güzel günlerini görün her daim", "Babalık çok yakışıyor size", "Maşallah size" "Dünyanın en şanslı kızı ile en güzel babası" gibi yorumlar yapıldı.

Kızıyla sık sık paylaşım yapan şarkıcının kızının büyüdüğü ise gözlerden kaçmadı. İşte gündem olmayı başaran o kare...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tarkan ele
En Çok Okunan Haberler
Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 daire, şatoyla yarışıyor

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Düğündeki eski sevgilisini vurup, intihar etti

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor

Fatura Mehmet Şimşek'e çıkarılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.