Megastar Tarkan kızıyla olan pozunu paylaştı... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! Kızı kocaman oldu

Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde alacağı konser ücretiyle adından söz ettirmişti. Şarkıcının 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ama gerçek başka çıkmış ve Tarkan'ın konserden 10 milyon lira alacağı söylenmişti.

Her ne kadar şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelse de Tarkan'ın ailesiyle olan kareleri daha çok konuşuluyor.



