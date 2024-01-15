Megastar Tarkan kızıyla olan pozunu paylaştı... Paylaşım kısa sürede gündem oldu! Kızı kocaman oldu

Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde alacağı konser ücretiyle adından söz ettirmişti. Şarkıcının 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ama gerçek başka çıkmış ve Tarkan'ın konserden 10 milyon lira alacağı söylenmişti.
Her ne kadar şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelse de Tarkan'ın ailesiyle olan kareleri daha çok konuşuluyor.
Ünlü şarkıcı son olarak kızıyla olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.
Megastar kızıyla olan karesini 6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
"'Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin en nadide çiçeğisin' sözü sahibini bulmuş, birbirinizin güzel günlerini görün her daim", "Babalık çok yakışıyor size", "Maşallah size" "Dünyanın en şanslı kızı ile en güzel babası" gibi yorumlar yapıldı.
Kızıyla sık sık paylaşım yapan şarkıcının kızının büyüdüğü ise gözlerden kaçmadı. İşte gündem olmayı başaran o kare...