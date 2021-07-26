Mehmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Çelik hangi dizi ve filmde oynadı?

Mehmet Çelik kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çelik'in hangi dizilerde ve filmlerde rol aldığı merak konusu oldu. Çelik, oyunculuğa İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk eğitimi alarak başladı. Arka Sıradakiler, Arka Sokaklar, Recep İvedik 2 gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte ayrıntılar...

Mehmet Çelik kimdir?

1989 Bayburt doğumlu Mehmet Çelik 32 yaşındadır. 1.79 boyundaki Çelik terazi burcudur.

İstanbul Aydın Üniversitesinde Drama ve Oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine adım atan Çelik, birçok dizi ve film projesinde yer aldı.

Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

2006'dan beri oyunculuk kariyerine devam eden Çelik, en son Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde "Taner" karakterine hayat verdi.