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  4. Mehmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Çelik hangi dizi ve filmde oynadı?

Mehmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Çelik hangi dizi ve filmde oynadı?

26.07.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Çelik'in kim olduğu merak konusu oldu. Mehmet Çelik Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Recep İvedik 2 gibi birçok başarılı dizi ve film projelerinde rol aldı. Son olarak ise Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolde olduğu "Sadakatsiz" dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte ayrıntılar...

Mehmet Çelik kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çelik'in hangi dizilerde ve filmlerde rol aldığı merak konusu oldu. Çelik, oyunculuğa İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk eğitimi alarak başladı. Arka Sıradakiler, Arka Sokaklar, Recep İvedik 2 gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte ayrıntılar...

Mehmet Çelik kimdir?

1989 Bayburt doğumlu Mehmet Çelik 32 yaşındadır. 1.79 boyundaki Çelik terazi burcudur.
İstanbul Aydın Üniversitesinde Drama ve Oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine adım atan Çelik, birçok dizi ve film projesinde yer aldı.
Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.
2006'dan beri oyunculuk kariyerine devam eden Çelik, en son Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde "Taner" karakterine hayat verdi.
Mehmet Çelik'in rol aldığı diziler arasında Recep İvedik 2, Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak yelleri, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi gibi başarılı yapımlar var.
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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