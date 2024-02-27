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  4. Melis Sezen gömleğinin altına hiçbir şey giymedi! 'Ayrılık yaramış' dedirtti

Melis Sezen gömleğinin altına hiçbir şey giymedi! 'Ayrılık yaramış' dedirtti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 09:32
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Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İş adamı Atilla Bingöl ile aşk yaşayan Sezen'in mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden ayrılan Melis Sezen son pozlarıyla 'Ayrılık yaramış' dedirtti.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı. Son zamanlarda iş adamı Atilla Bingöl ile olan aşkıyla anılan Melis Sezen'in aşkı kısa sürdü.

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'AYRILIK YARAMIŞ' DEDİRTTİ

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ayrıldı. Melis Sezen bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.
Beyaz gömleği ile peş peşe pozlar veren Melis Sezen altına ise hiçbir şey giymedi.
Melis Sezen'in 'Kuşlar uçuyor, Bella' notunu düştüğü iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Ayrılık yaramış', 'Çok meleksi', 'Harika görünüyorsun', 'Ya çok güzellik' gibi yorumlar yapıldı.
2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı.
Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.
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Melis Sezen Oyuncu sevgilisi
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