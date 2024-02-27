Melis Sezen gömleğinin altına hiçbir şey giymedi! 'Ayrılık yaramış' dedirtti

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı. Son zamanlarda iş adamı Atilla Bingöl ile olan aşkıyla anılan Melis Sezen'in aşkı kısa sürdü.



'AYRILIK YARAMIŞ' DEDİRTTİ

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ayrıldı. Melis Sezen bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Beyaz gömleği ile peş peşe pozlar veren Melis Sezen altına ise hiçbir şey giymedi.

Melis Sezen'in 'Kuşlar uçuyor, Bella' notunu düştüğü iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Ayrılık yaramış', 'Çok meleksi', 'Harika görünüyorsun', 'Ya çok güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı.