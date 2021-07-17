Meltem Bozbeyoğlu kimdir, nereli? Meltem Bozbeyoğlu kaç yaşında?

Daha önce İstanbul FM, Kanal 7 gibi kurumlarda çalışmış olan Show TV muhabiri Meltem Bozbeyoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Show Tv ekranlarının başarılı muhabiri Meltem Bozbeyoğlu’nun kariyeri de araştırma konusu oldu. Peki Meltem Bozbeyoğlu kimdir, kaç yaşında?