Meltem Bozbeyoğlu kimdir, nereli? Meltem Bozbeyoğlu kaç yaşında?

Daha önce İstanbul FM, Kanal 7 gibi kurumlarda çalışmış olan Show TV muhabiri Meltem Bozbeyoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Show Tv ekranlarının başarılı muhabiri Meltem Bozbeyoğlu’nun kariyeri de araştırma konusu oldu. Peki Meltem Bozbeyoğlu kimdir, kaç yaşında?
Meltem Bozbeyoğlu kimdir?
Show Tv ekranlarında muhabirlik yapan Meltem Bozbeyoğlu’nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
5 Aralık 1992’de dünyaya gelen Meltem Bozbeyoğlu, ilköğrenim ve lisenin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.
Okul stajlarını basın sektöründe tamamlayan Bozbeyoğlu, ilk olarak 2012 senesinde Anadolu Ajansında spor servisinde haber yazmıştır. 2 sene kadar burada kalan başarılı muhabir, daha sonra TRT’de yayınlanmış olan Spor Kritik programında Reji'de görev almıştır.
Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk eğitimini Dialog isimli kurumda tamamlayan Bozbeyoğlu, aldığı kursun sonunda İstanbul Fm’de Haber Spikeri olarak saat başı bülten sunmuştur.
Ayrıca İstanbul Tv’de Sinema Programında sunuculuk yapmış olan Meltem Bozbeyoğlu, 2016 senesinde Kanal7 Haber Merkeziyle tanışmıştır.
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