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Menajerimi Ara final mi yapıyor, ne zaman? Menajerimi Ara neden bitiyor?

11.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin geçtiğimiz yaz yayın hayatına başlayan ve kısa sürede sevilen dizisi Menajerimi Ara, final yapacağı iddiası ile gündeme geldi. Sevilen dizinin başrol oyuncularından Canan Ergüder'in göğüs kanserine yakalanması sonucu diziye veda etmesinin ardından bir düşüş yaşayan dizi ekranlara veda edeceği ortaya çıktı. Peki Menajerimi Ara final mi yapıyor, ne zaman?

Her hafta pazar günü izleyici karşısına çıkan Star TV'nin iddialı dizisi Menajerimi Ara için yolun sonuna gelindi. Konusu, oyuncuları ve her hafta çeşitli isimleri ağırlaması ile dikkat çeken Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı söylentileri ortaya atıldı. Çıkan iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri araştırmalara başladı. Peki Menajerimi Ara final mi yapıyor, ne zaman? Menajerimi Ara neden bitiyor? İşte ayrıntılar...

Menajerimi Ara final mi yapıyor, ne zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara hakkında çıkan final iddiaları yapılan resmi açıklama ile doğrulandı.
Fenomen dizinin başrol oyuncularından Canan Ergüder'in yaşadığı rahatsız nedeniyle ayrılmasının ardından reytinglerde bir düşüş yaşayan dizi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
'Call My Agent' adlı diziden uyarlanan fenomen dizinin konusu ve yansıttığı o dünya, her hafta konuk aldıkları isimler ile büyük bir beğeni toplamıştı.
Ancak Menajerimi Ara dizisi için yolun sonuna gelindi. Dizinin yapım ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada dışarıdan ışıltılı gibi görünen bu sektörün iç yüzünü elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalıştık diyerek "Bu süreçte bize destek olan başta oyuncu dostlarımızın; yapımcı, yönetmen, senarist, senaryolarda ismi ve bahsi geçen yetenekli arkadaşlarımızın anlayışlarına ve Ego Ajans’a gelen tüm egosuz konuk oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz. " ifadelerini kullandı.
Devam eden açıklamada "Umuyoruz ki haftalarca bizi izleyen seyircilerimiz de en az bizim kadar keyif almıştır. Kamera arkası ve önündeki tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. THE END." sözleri ile final kararı açıklandı.
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Star TV Menajerimi Ara dizisi Barış Falay Canan Ergüder
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