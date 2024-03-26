Mert Öztürk o adaya gitti! İnsanlar ölü bedenlerle yaşıyor... Görüntüler hayrete düşürdü

Öztürk, köyde yaşayan halkla ilgili şunları anlattı:

"Bambuyla köydeki ölüleri taşıyorlar. Burayı biraz kalabalık ve pis bulabilirsiniz ama bu eşyalar çöp değil. Ölen insanların son zamanlarında en değerli eşyaları buralara atılıyor. Ölen insanların burada yeniden canlanacağı düşünülüyor. Bedenin hiç bir önemi yok beden sadece kıyafet gibi düşünebilirsiniz. Beden çürümeye bırakılıyor."

