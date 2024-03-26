Mert Öztürk o adaya gitti! İnsanlar ölü bedenlerle yaşıyor... Görüntüler hayrete düşürdü

Mert Öztürk, sosyal medyada sık sık yaptığı içeriklerle gündeme gelmeyi başarıyor.
Ülke ülke gezen ünlü Youtuber Mert Öztürk gittiği yerlerden çekim yapmayı da ihmal etmiyor.
Öztürk, genelde gidilmesi ve girilmesi yasak olan yerlere gidiyor. Ünlü ismin son durağı Endonezya oldu.
Öztürk, Bali Adasının kuzeyinde Batur Gölü'ne kıyısı bulunan Bali'nin ilk yerel halkı ve kabilesi olan Baliagaların yaşadığı köyde çekim yaptı.
Ünlü fenomen Baliagaların yaşadığı köyde ölüleri için yapmış oldukları ilginç ritüelleri hem anlattı, hem de gösterdi.
Öztürk, köyde yaşayan halkla ilgili şunları anlattı:
"Bambuyla köydeki ölüleri taşıyorlar. Burayı biraz kalabalık ve pis bulabilirsiniz ama bu eşyalar çöp değil. Ölen insanların son zamanlarında en değerli eşyaları buralara atılıyor. Ölen insanların burada yeniden canlanacağı düşünülüyor. Bedenin hiç bir önemi yok beden sadece kıyafet gibi düşünebilirsiniz. Beden çürümeye bırakılıyor."