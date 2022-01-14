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  4. Merve Boluğur kalçasını büyütmek isteyince... "Ne yapıyorsun kız sen?"

Merve Boluğur kalçasını büyütmek isteyince... "Ne yapıyorsun kız sen?"

14.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Merve Boluğur, bu defa photoshopla kalçasını büyütmeye çalışırken, vitrini yamultmasıyla gündeme geldi. Takipçilerinden gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Boluğur, verdiği cevapla özgüvenini gözler önüne serdi.

Bir süre önce Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre gündem olmuştu. Özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

KALÇASINI BÜYÜTMEK İSTERKEN ETRAF YAMULDU

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Photoshopla kalçasını büyütmek isteyen Boluğur, arkasındaki vitrini yamulttu. Takipçilerinin gözünden kaçmayan detaya yorum yağdı.

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Bir takipçisinin "Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" diyerek özgüvenini gözler önüne serdi.

Photoshop terk ünlüler

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Merve Boluğur Instagram
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