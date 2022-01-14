Merve Boluğur kalçasını büyütmek isteyince... "Ne yapıyorsun kız sen?"

Bir süre önce Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre gündem olmuştu. Özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
KALÇASINI BÜYÜTMEK İSTERKEN ETRAF YAMULDU
Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Photoshopla kalçasını büyütmek isteyen Boluğur, arkasındaki vitrini yamulttu. Takipçilerinin gözünden kaçmayan detaya yorum yağdı.
Bir takipçisinin "Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" diyerek özgüvenini gözler önüne serdi.
Photoshop terk ünlüler
Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.
Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.
Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.
Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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