Merve Boluğur kalçasını büyütmek isteyince... "Ne yapıyorsun kız sen?"

Bir süre önce Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre gündem olmuştu. Özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

KALÇASINI BÜYÜTMEK İSTERKEN ETRAF YAMULDU

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Photoshopla kalçasını büyütmek isteyen Boluğur, arkasındaki vitrini yamulttu. Takipçilerinin gözünden kaçmayan detaya yorum yağdı.

Bir takipçisinin "Ne yapıyorsun kız sen?" yorumuna cevap veren Boluğur, "Güzelliğimden etraf yamuluyor" diyerek özgüvenini gözler önüne serdi.