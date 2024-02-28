Merve Taşkın Dubai'ye gidip prenslerin dışkısını para karşılığında yedi mi? "İç çamaşırlı poz verince..."

Merve Taşkın "İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey nedir?" sorusuna "Her gün seviştiğimi ve grup seks yaptığımı sanıyorlar" yanıtını vermesiyle dikkat çekmişti. Aynı yayında yaptığı açıklamalarla konuşulan fenomen hakkında yanlış bilinen bir olayı da anlattı.
"Kırmızı çizgin ne bir kuralın?" sorusuna Merve Taşkın şu yanıtı verdi:
"Mesela bir dedikodudan bahsedeyim asla yapmadığım bir şey ama yayıldı ve benim üzerime kaldı kimin yaptığını da bilmiyorum bunu. Belki kimse yapmadı hiç bilmiyorum influencerların Dubai'ye gidip orada prenslerin ya da zengin insanların dışkısını para karşılığında yemek...
Böyle bir şey var böyle bir şey ortaya atıldı bir influencer gitmiş bunu yapmış galiba ya da genel olarak şu an Dubai'ye giden her influencer'a bu damgayı yapıştırıyorlar."
"Bu muhabbetten birkaç yıl önce Dubai'ye gittim tatile" diyen Taşkın devamında şu ifadeleri kullandı:
"Safari yapılan çölde fotoğraf çekiliyordu kız arkadaşlarımızla iç çamaşırlı bir şekilde sonra orada iki tane güvenlik geldi oranın güvenliği. Ne yapıyorsunuz burada falan dediler. Çünkü iç çamaşırlıyız çölde ondan sonra işte insanlar safari yapıyor biz de fotoğraf çekiliyoruz deyip onlarla da fotoğraf çekildik. Paylaşınca o dönem olay oldu."