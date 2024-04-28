AK Partili Külünk’ten çarpıcı iddia: ‘Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu’

AK Parti’nin önemli isimlerinden Metin Külünk, Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Altaylı’ya dikkat çeken açıklamalarda bulunan Külünk, ortaya çarpıcı bir iddia da attı.

Külünk, partiden bazı isimlerin yerel seçimlerde kendi istedikleri isimleri aday çıkarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne sahte anketler götürdüğünü öne sürdü.

"BAS BAS BAĞIRDIM CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜNE SAHTE ANKETLER GÖTÜRMEYİN DİYE"

Külünk, yaptığı açıklamada, “Bas bas bağırdım sahte anketler götürmeyin sayın cumhurbaşkanımızın önüne. Kendi istedikleri adayları adaylaştırabilmek için Ankara’daki hangi anket şirketleriyse cumhurbaşkanımızın önüne sahte anketler götürdüler. Ben bazı illeri biliyorum söylemiyeyim” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET BİZE MECBUR ANLAYIŞI ORTAYA ÇIKTI”

Külünk, 15 Temmuz’dan sonra parti içindeki siyasetçilerin ‘bu millet bize mecbur’ anlayışının ortaya çıktığını söyledi.

“Cumhurbaşkanımıza 2019’da ifade ettim sokakla inatlaşılmaz” diyen Külünk şunları söyledi:

“Sebebi şu, ben yaptım oldu. Merkezden aday göstereceğim. Ya da her şekilde her iktidar kendi statükosunu üretir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin gaziden sonraki iktidarında da oldu. Merhum Süleyman Bey’in iktidar döneminde de oldu.

Parti bu kadar güçlü bir hareket olarak oluşan statükonun Sayın Cumhurbaşkanımızı sınırlandırması çok uzun sürdü. Bunun sebebi de Sayın Erdoğan’ın liderlik gücü ve çok güçlü taşıyıcı gücü buna engel oldu. 15 Temmuz’dan sonra bizim arkadaşlarımızda çok büyük bir anlatış ortaya çıktı ‘Bu millet bize mecbur’ hayır ne devlet iktidarlara mecburdur, ne de millet iktidarlara mecburdur.”





