Meteorolojiden 52 il için hava durumu uyarısı! İstanbul'da deniz seferleri durdu, İzmir'de deniz taştı

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı duyurusunda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıklamıştı. Yurdun batı kesimleri başta olmak üzere fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapan MGM, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Beşiktaş’ta lodosun etkisi kameralara yansıdı. İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Dolmabahçe Sahili’nde lodosun etkisi kameralara yansıdı. Dolmabahçe Sahili’nde lodosun etkisiyle dalgalar yükselerek kıyıya vurdu.
DENİZ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLENDİ
Lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İDO, 11.45'de yapılması planlanan Bostancı-Yenikapı-Bursa ve 19.00'da yapılması planlanan Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Şehir Hatları ise Beşiktaş - Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
MALTEPE SAHİLİNDE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Maltepe Sahili’nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgaların kıyıya vurmasıyla birlikte vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Kimi vatandaş ise sahilde etkili olan sert rüzgara ve dalgalara aldırış etmeden yürüyüş ve egzersiz yaptı.
"HER ŞEYE RAĞMEN GÜZEL"
Sahile yürüyüşe çıkan Cengiz Burçak, “Çok lodos var, resmen uçuyoruz. Her şeye rağmen güzel bir manzara var. Yürüyüşe çıktım. Tadını çıkarmak lazım” diye konuştu. Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görüldü.
İZMİR'DE DENİZ TAŞTI
İzmir'de ise etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.
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