Meteorolojiden 52 il için hava durumu uyarısı! İstanbul'da deniz seferleri durdu, İzmir'de deniz taştı

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı duyurusunda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıklamıştı. Yurdun batı kesimleri başta olmak üzere fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapan MGM, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Beşiktaş’ta lodosun etkisi kameralara yansıdı. İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve Dolmabahçe Sahili’nde lodosun etkisi kameralara yansıdı. Dolmabahçe Sahili’nde lodosun etkisiyle dalgalar yükselerek kıyıya vurdu.