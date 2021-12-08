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  4. Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı başladı, birçok il beyaz örtüyle kapladı!

Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı başladı, birçok il beyaz örtüyle kapladı!

08.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ne zaman yağacak sorusu pek çok ilde yaşayanlar için cevap bulmayı beklerken, meteorolojinin uyarılarının ardından Akdeniz bölgesi beyaza büründü. Toroslar mevkiinde etkili olan kar yağışı, özlenen görüntüleri beraberinde getirdi. Lapa lapa yağan kar, sürücülere zorluk yaşatsa da ortaya çıkan görüntüler büyüledi. İşte kar kalınlığının yer yer 30 santime ulaştığı bölgelerde son durum...

Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerine lapa lapa kar yağdı, bin 500 rakım üzeri beyaza büründü. Kar yağdığını duyanlar ise bölgeye giderek keyfini çıkardı.

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Mersin’de de etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise mevsimin ilk karı lapa lapa yağdı.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Erdemli ilçesi başta olmak üzere çevreden birçok kişi kar yağışının yoğun olduğu Toros köyü Gezeren mevkiine giderek karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kar topu oynadı hem de küçük de olsa ilk kardan adamlarını yaptı.
Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyünden kar yağışlı bölgeye gelen vatandaşlardan Yahya Hayta, "Kar gezisine geldik arkadaşlarla. Bugün de çok güzel yağmış. Bu ilk kar. Biz tarımla uğraşıyoruz, kuraklık için de çok iyi. İnşallah böyle devam eder, kuraklık sorunu da ortadan kalkar" dedi.
Kar yağışını duyunca gezmeye geldiklerini belirten Hüseyin Danacı da ilk kar yağışını görmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.
Kar altında arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiğini ifade eden Faruk Danacı ise kar yağmasını aylardır beklediklerini dile getirdi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle karayolları ekiplerinin her ihtimale karşı kış mevsimi dolayısı ile kapatılan Mersin-Erdemli-Karaman Ayrancı yolunu kontrole çıktığı bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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