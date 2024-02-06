Sevgilisini aldatırken suçüstü yakalamak için otelin önünde kamp kurdu! Aldatan sevgilinin tepkisi herkesi şoke etti

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadının intikam planı TikTok'ta gündem yaratmayı başardı. Sevgilisinin daha öncesinde de kendisini aldattığını ancak her seferinde inkar ettiğini ifade eden kadın bu kez onu suçüstü yakalamaya karar verdi. Sevgilisinin eve gelmeyeceğini söylemesi üzerine onu arabasıyla takip eden genç kadın bir otele girdiğini gördü. Tüm gece arabada sevgilisinin girdiği otelin önünde bekleyen kadının onun başka bir kadınla arabaya bindiğini gördü.

"KENDİME KANITLAMAK İÇİN KALDIM"

Sevgilisinin sabaha karşı 03.00 saatlerindeki otel odasından bir kadınla çıktığını ifade eden genç kadın, "Arabasının kapısını açtı ve diğer kadınla birlikte bindi. Kendime kanıtlamak için saatlerce bekledim. Sonrasında gidip onunla yüzleştim" dedi.

Sevgilisinin ihanetini gördükten sonra onu evinden kovduğunu belirten genç kadın eski erkek arkadaşının tepkisiyle bir kez daha şaşırdığını söyledi. Sevgilisinin ayrılıktan sonra kendisine bir mesaj gönderdiğini ifade eden genç kadın, "Sevgilim 'Kendine güvenin olmadığı ve seninle birlikte olmak istemediğim için beni kelimenin tam anlamıyla evsiz bıraktın' mesajını gönderdi. Onu benimle birlikte olmak istemediği için değil, beni aldatırken yakalandığı için kovdum. Bunu bile anlayamadı" diye konuştu.