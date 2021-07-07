Michael Jackson'ın koruması seneler sonra açıkladı! "Çocuk istismarı iddiaları..."

2009’da hayatını kaybeden ABD’li şarkıcının eski koruma Matt Fiddes, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

2019'DA YAYINLANAN BELGESEL TÜM DÜNYADA YANKI BULDU

Ünlü şarkıcı Michael Jackson, 2019 yılında yayımlanan Leaving Neverland: Michael Jackson and Me adlı belgeselin merkezinde yer alan bir dizi çocuk istismarı iddialarıyla tüm dünyada büyük bir tepki topladı. Ailesi ise bu iddiaları reddetti. Şimdi ise Michael Jackson'ın eski koruması, pop yıldızının sahip olduğu iddia edilen "gizli çocuk odası"nın arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı.

"O ODA, JACKSON EVİ SATIN ALMADAN ÖNCE DE VARDI" Michael Jackson, aynı zamanda 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla yargılandı, ancak suçsuz bulundu.

Fiddes, konuya ilişkin Scott McGlynn'in Podcast adlı programında konuştu. Şimdi bir girişimci ve ünlülerin kişisel antrenörü olan Fiddes, "Jackson’un çocuk odası inşa ettiği iddiası yanlış. Evi satın aldığında oda zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı. Adam bir multi-milyarderdi ve panik odasının olması tamamen normaldi. Bir kapıyı iterek girerdiniz ve orada bir sorun çözülene kadar kalmanız için sizi eğlendirecek birkaç eşya vardı” dedi.

"GİZLİ BİR ODA DEĞİLDİ" Fiddes, odaya herkesin erişiminin bulunduğunu belirterek, “Birçok kez Jackson'ın hayranları evinin yakınına paraşütle inerdi ve ardından alarmlar çalardı. Personeli ona odaya girmesini söylerdi. Yani gizli bir oda değildi, insanlar saçma sapan şeyler söylüyor” dedi.