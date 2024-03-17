Mine Tugay estetik yaptırdığına pişman oldu! Gözaltına yaptırdığı dolgu donunca...

Son olarak konuk oyuncu olduğu 'Yalı Çapkını' dizisindeki görüntüsüyle gündem olan Mine Tugay estetik açıklamasıyla dikkat çekti.

'Medcezir', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Zalim İstanbul' gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ve yıllara meydan okuyan Tugay estetik itirafı ve açıklamasıyla gündeme geldi.

ŞamdanPlus'a konuşan Mine Tugay'ın estetik mağduru olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına yaptırdığı dolgu sonrası zor günler geçiren Mine Tugay "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım. Ve o dolgu dondu. Birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl bunu çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerrahına inandım ama ameliyat sonrası çok sorun yaşadım" dedi.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

