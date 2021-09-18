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  4. Miray Daner günden güne eriyor! Bambaşka biri oldu

Miray Daner günden güne eriyor! Bambaşka biri oldu

18.09.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Miray Daner, son dönemde verdiği kilolar nedeniyle magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncunun son paylaştığı bikinili pozunda da hayli kilo verdiği görüldü. Hayranları, Daner'in fotoğrafının altına "Bir deri bir kemik kalmışsın" gibi yorumlarda bulundu.

Medcezir ve Vatanım Sensin gibi projelerde gösterdiği performans izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Miray Daner, kısa süre içerisinde verdiği kilolar nedeniyle gündeme geldi. Daner'in son paylaşımında daha da eridiği görüldü.

MİRAY DANER'İ GÖRENLER TANIMADI

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Bikinilini bir pozunu takipçileriyle paylaşan Daner'in fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Takipçileri, gönderinin altına "Çok güzel olmuşsun", "Prenses" "Pamuk gibisin" şeklinde yorumlar yaptı.

HAYLİ KİLO VERDİ

HAYLİ KİLO VERDİ
Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olan Miray Daner, en az Aras kadar başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Miray, gün geçtikçe zayıflıyor.
22 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner
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