Mısır düğünü yapmayı düşünen Şeyma Subaşı Türkiye'den gidiyor!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. Hayatıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı Youtube’a dönüş yaptı. Şeyma Subaşı, yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı. "YENİ BİR ŞİRKET KURUYORUM" Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi. Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.

AŞK HAYATINI ANLATTI

Ibiza'da sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini de itiraf eden Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin" dedi.

31 yaşındaki Subaşı, ''Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BENİ AİLEMDEN İSTEDİ" Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Elsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Elsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti.

Esprili bir dille, ''Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün" diyen Subaşı, ''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' diyerek evliliğe bu kadar anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti. Düğün ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.