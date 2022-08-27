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  4. Mucize kurtuluş! Okulun ilk gününde göğsüne yıldırım düştü, neye uğradığını şaşırdı

Mucize kurtuluş! Okulun ilk gününde göğsüne yıldırım düştü, neye uğradığını şaşırdı

27.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Emma Eggler isimli 18 yaşındaki genç bir kız üniversitede eğitime başladığı ilk günde talihsiz bir kaza yaşadı. West Florida Üniversitesi’ndeki ilk gününde genç kızın göğsüne yıldırım düştü. Şans eseri hayatta kalmayı başaran Eggler’in kazanın etkisiyle bluzundan çorabına kadar tüm kıyafetleri yandı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 18 yaşındaki Emma Eggler Florida’da üniversiteye başladığı ilk günün hayatının en kötü sürpriziyle karşı karşıya kaldı. Alabama’da ailesiyle birlikte yaşadığı evden taşınarak West Florida Üniversitesindeki eğitim hayatına başlamak için Pensacola'daki öğrenci yurduna yerleşti. Ancak okulun ilk gününde göğsüne yıldırım düşmesi sonucu şoke oldu.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Kampüsteki son dersine yetişmek için hızlı adımlarla hareket eden Eggler, dışarı çıktığında büyük bir fırtınanın patlak verdiğini fark etti. Sağanak yağış ve gök gürültüsünün etkili olduğunu anlatan Eggler, kendisine yıldırım düştüğünü anlamadığını ifade etti.
Ayağının takılıp düştüğünü sandığı için çok utandığını dile getiren Eggler, “Aslında hiçbir şey hissetmedim. Daha çok utandım çünkü takılıp düştüğümü sandım. Gözlerimi açtığımda yerdeydim. Hareket edemediğimi ve konuşamadığımı fark ettiğimde ise panikledim” dedi.

KALP KRİZİNDEN KIL PAYI KURTULDU

KALP KRİZİNDEN KIL PAYI KURTULDU
Yerde yatan genç kızın yardımına arkadaşları koştu. Doktorlar yıldırımın ambulansla hastaneye kaldırılan Eggler’in kalbinin çok yakınından geçtiğini ifade etti. Şans eseri kalp krizi geçirmediği ifade edilen Eggler, ikinci derece yanıklarla olaydan kurtulmayı başardı. Olay yerinde el ve ayaklarını hissetmediği için felç olduğunu düşünen Eggler’in tedavisinin sonrasında hissi geri geldi.
Emma’nın annesi Erin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıldırım çarptığında kızının kolundaki akıllı saatin patladığını söyledi. Akıllı saat ve boyundaki kolyenin elektriği vücuduna ilettiğini ifade eden Erin, kızının göğsünda karnında ve bileğinde ikinci derece yanıkların olduğu söyledi. Genç kızın ayağında çorabında, bluzunda ve ayakkabılarında da yanıklar oluştu.

“MUCİZELERE İNANIYORSANIZ...”

“MUCİZELERE İNANIYORSANIZ...”
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kızının gerçekten mucizevi bir şekilde kurtulduğunun altını çizen anne, "Mucizelere inanmıyorsanız bu çocukla konuşun. Fikrinizi değiştirebilirsiniz" dedi. Eggler’in doktorları ise genç kızın şanslı gününde olduğunu ve mutlaka bir piyango bileti alması gerektiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım üniversite şimşek
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