Mucize kurtuluş! Okulun ilk gününde göğsüne yıldırım düştü, neye uğradığını şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 18 yaşındaki Emma Eggler Florida’da üniversiteye başladığı ilk günün hayatının en kötü sürpriziyle karşı karşıya kaldı. Alabama’da ailesiyle birlikte yaşadığı evden taşınarak West Florida Üniversitesindeki eğitim hayatına başlamak için Pensacola'daki öğrenci yurduna yerleşti. Ancak okulun ilk gününde göğsüne yıldırım düşmesi sonucu şoke oldu.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Kampüsteki son dersine yetişmek için hızlı adımlarla hareket eden Eggler, dışarı çıktığında büyük bir fırtınanın patlak verdiğini fark etti. Sağanak yağış ve gök gürültüsünün etkili olduğunu anlatan Eggler, kendisine yıldırım düştüğünü anlamadığını ifade etti.

Ayağının takılıp düştüğünü sandığı için çok utandığını dile getiren Eggler, “Aslında hiçbir şey hissetmedim. Daha çok utandım çünkü takılıp düştüğümü sandım. Gözlerimi açtığımda yerdeydim. Hareket edemediğimi ve konuşamadığımı fark ettiğimde ise panikledim” dedi.

KALP KRİZİNDEN KIL PAYI KURTULDU Yerde yatan genç kızın yardımına arkadaşları koştu. Doktorlar yıldırımın ambulansla hastaneye kaldırılan Eggler’in kalbinin çok yakınından geçtiğini ifade etti. Şans eseri kalp krizi geçirmediği ifade edilen Eggler, ikinci derece yanıklarla olaydan kurtulmayı başardı. Olay yerinde el ve ayaklarını hissetmediği için felç olduğunu düşünen Eggler’in tedavisinin sonrasında hissi geri geldi.

Emma’nın annesi Erin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıldırım çarptığında kızının kolundaki akıllı saatin patladığını söyledi. Akıllı saat ve boyundaki kolyenin elektriği vücuduna ilettiğini ifade eden Erin, kızının göğsünda karnında ve bileğinde ikinci derece yanıkların olduğu söyledi. Genç kızın ayağında çorabında, bluzunda ve ayakkabılarında da yanıklar oluştu.