Mucizenin ta kendisi, her manavda var: Akciğer, prostat ve cilt kanserini tek başına önlüyor!

En yaygın kanser türü meme, akciğer, bağırsak, prostat ve cilt kanseridir. Bazı yiyecek ve içecekler sayesinde kansere karşı kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Yapılan araştırmalar her yerde satılan yeşil yapraklı bir sebzenin 3 kanser türüne karşı etkili olduğunu ortaya çıkardı.

3 KANSER TÜRÜNE MEYDAN OKUYOR

İngiliz medyasında yer alan habere göre; sağlık kuruluşlarının verilerine ve tahminlerine göre, bugün doğan her iki kişiden biri kansere yakalanacak. Bununla birlikte, insanların dünyanın en ölümcül ikinci hastalığına yakalanma risklerini azaltabilecekleri bazı kolay yollar var.

Bu yöntemlerden biri, dengeli bir meyve ve sebze diyeti yiyerek sağlıklı beslenme değişiklikleri yapmaktır. İlaçlarla ortak olarak, bu sebzelerin bazıları koruyucu özellikleri bakımından diğerlerinden daha etkilidir.

KANSER SAVAŞÇISI SU TERESİ Çeşitli çalışmalara göre su teresi bunlardan biridir. Bunun nedeni, izotiyosiyanatlar gibi fitokimyasallarda yüksek olmasıdır. Bunlar, sağlıklı hücreleri hasardan koruyarak ve tümörlerin büyümesini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabilir.

2017 yılında izotiyosiyanatların etkisi üzerine yayınlanan bir araştırmaya göre, yalnızca su teresinde bulunanların belirli kanserojen bileşiklere karşı çalıştığı bulundu.