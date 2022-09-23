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Mucizenin ta kendisi, her manavda var: Akciğer, prostat ve cilt kanserini tek başına önlüyor!

23.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser vücuttaki herhangi bir hücreyi etkileyebilen ölümcül bir hastalıktır. Kanserle ilgili yapılan çalışmalardan dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor. Doğada yer alan besinlerden bazıları yeterli miktarda tüketildiğinde kanser riskini azaltabilir. Akciğer, prostat ve cilt kanserini tek başına önleyen mükemmel yeşilliği şimdiye kadar yemediğiniz için pişman olacaksınız.

En yaygın kanser türü meme, akciğer, bağırsak, prostat ve cilt kanseridir. Bazı yiyecek ve içecekler sayesinde kansere karşı kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Yapılan araştırmalar her yerde satılan yeşil yapraklı bir sebzenin 3 kanser türüne karşı etkili olduğunu ortaya çıkardı.

3 KANSER TÜRÜNE MEYDAN OKUYOR

İngiliz medyasında yer alan habere göre; sağlık kuruluşlarının verilerine ve tahminlerine göre, bugün doğan her iki kişiden biri kansere yakalanacak. Bununla birlikte, insanların dünyanın en ölümcül ikinci hastalığına yakalanma risklerini azaltabilecekleri bazı kolay yollar var.
Bu yöntemlerden biri, dengeli bir meyve ve sebze diyeti yiyerek sağlıklı beslenme değişiklikleri yapmaktır. İlaçlarla ortak olarak, bu sebzelerin bazıları koruyucu özellikleri bakımından diğerlerinden daha etkilidir.

KANSER SAVAŞÇISI SU TERESİ

KANSER SAVAŞÇISI SU TERESİ
Çeşitli çalışmalara göre su teresi bunlardan biridir. Bunun nedeni, izotiyosiyanatlar gibi fitokimyasallarda yüksek olmasıdır. Bunlar, sağlıklı hücreleri hasardan koruyarak ve tümörlerin büyümesini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabilir.
2017 yılında izotiyosiyanatların etkisi üzerine yayınlanan bir araştırmaya göre, yalnızca su teresinde bulunanların belirli kanserojen bileşiklere karşı çalıştığı bulundu.
Genel olarak, su teresi ve içindeki bileşiklerin birinin akciğer, prostat ve cilt kanseri riskini azaltmasına yardımcı olduğu bulunmuştur.
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